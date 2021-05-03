Образцовый коллектив «Надежда» выступил с отчетным концертом

Большой концерт лауреата международных, российских и областных фестивалей, образцового детского коллектива хореографического ансамбля «Надежда» состоялся 1 мая во Всеволожском ЦКД.

Весенние концерты уже давно сложившаяся традиция. Как всегда, в празднике принимают участие несколько поколений коллектива: от самых маленьких танцоров, которые делают первые шаги на сцене, до бывших выпускников. В этом году ансамбль представил несколько новых композиций: «Прятки», «Дыхание весны», карельский танец «Поиграем» и «Радуга». Лихо отплясывали воспитанники «Тарантеллу», «Казачий пляс», задорную «Веселуху» и другие полюбившиеся зрителям номера.

– Создание танца – сложный творческий процесс, – говорит художественный руководитель ансамбля Наталия Винюкова. – Наши постоянные зрители знают: ансамбль всегда находится в творческом поиске. В этом году мы пригласили молодого постановщика Екатерину Петрову. Интересный номер поставил и один из лучших специалистов России по народному танцу, заслуженный работник культуры РФ Александр Носихин. Подходящий музыкальный материал и работа постановщика – это ключ к успеху номера, но для того чтобы танец, как драгоценный камень, засверкал всеми гранями, нужна кропотливая работа педагогов с юными артистами, нужны костюмы, которые помогут раскрыть художественный образ.

Как отмечает Наталия Владимировна, это только на первый взгляд кажется, что можно легко и красиво выступить на сцене. Умеешь танцевать – выходи и удивляй зрителя. На самом деле все не так. Техника, пластика, тонкое чувство музыки, синхронность и правильные движения оттачиваются на бесконечных репетициях.

– Приятно видеть, как танцоры зажигают на сцене, – делится впечатлениями основатель коллектива Людмила Атласова. – Этот большой труд. Нелегко сохранить интерес коллектива в пандемию и достойно организовать отчетный концерт. В этом заслуга художественного руководителя Наталии Винюковой. В «Надежде» собрался коллектив единомышленников, которые болеют душой за общее дело. Отлично, когда выпускники приходят и участвуют в концертах. Очень важно, что в ансамбле есть преемственность поколений. Младшие дети видят перед собой пример и стремятся стать такими же яркими артистами, как старшие ребята. Заметно, что ребята, свободно танцуя на сцене, получают от своей работы большое удовольствие. Жаль только, что сцена маленькая. Обычно отчетные концерты проходили в отеле «Санкт-Петербург» на огромной площадке «Чаплин-холла».

– В танцевальные коллективы всегда сложно завлечь мальчиков, – говорит педагог-хореограф Алевтина Лапшина. – В этом году я вижу, что появились достаточно заметные представители сильного пола. У них просто отличные движения, манера исполнения и темперамент.

Отметим, что в школе-студии при ансамбле дети получают восьмилетнее хореографическое образование, осваивают предметы: ритмику и танец, классический танец, народно-сценический танец, историю балета. И в этом секрет успеха «Надежды». Ведь для того, чтобы на высоком уровне исполнять сложные номера, необходима хорошая хореографическая подготовка.

Ирэн Овсепян

Фото Антона Ляпина