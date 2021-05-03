Во Всеволожском районе прошли пасхальные службы

В ночь с 1 на 2 мая в храмах Всеволожского района прошли пасхальные богослужения. В отличие от прошлого года этой весной строгих ограничений из-за пандемии не вводилось, поэтому православные христиане смогли принять участие в традиционном крестном ходе.

Пасхальная полунощница прошла и во Всеволожском храме Спаса Нерукотворного Образа. Службу провел протоиерей Роман Гуцу. После богослужения прихожане во главе со священнослужителями совершили крестный ход. Процессия вышла с территории храма и торжественно прошла по улицам ночного города.

«Церковь – это реальный опыт жизни с Богом, опыт, в котором открывается вечность уже здесь, на земле. Только в Церкви мы соединяемся с Богом в Его Таинстве Святой Евхаристии. А чтобы иметь в себе источник Жизни, нужен Тот, Кто способен дать человеку нечто большее, чем уроки добродетельной жизни. Христос, дающий нам жизнь через Таинство Тела и Крови Своих, открывает Себя как Путь через смерть к Воскресению.» – из обращения протоиерея Романа Гуцу, всеволожская православная газета «Дорога Жизни».

Фото Антона Ляпина