«Тебя называю по имени-отчеству, святая, как хлеб, деревенька моя»

Мы продолжаем цикл публикаций о населенных пунктах нашего района, которые богаты не только своей историей и знаменитыми людьми в древности, но и нашими с вами современниками, преображающими в лучшую сторону свою малую родину. Сегодня этот рассказ о старинной деревне Ириновке. Это одно из 13 населенных пунктов, входящих в Рахьинское городское поселение.

Но вступил во владение барон Корф…

Деревне Ириновке, судя по первым официальным упоминаниям, уже 440 лет. Впервые она обозначен на географических картах в 1580 году, но если покопаться в архивных документах, то становится очевидным, что деревенька явно постарше. Переходила под разными названиями от одного хозяина к другому. Да и происхождение самого топонима ИРИНОВКА точно неизвестно. По одной из версий, барон Иоганн Фредерикс, который в 1773 году купил Марисельскую мызу у вдовы подполковника Марфы Сахаровой, дал название деревне по имени жены Ирины (Регины). По другой, название происходит от якобы стоявшей в деревне часовни Св. великомученицы Ирины. Менялись владельцы и, соответственно, название: то Марьясилка, то Мариселька, Оринка, Пустошь и даже Преображенское.

Каждый хозяин привносил что-то свое в общую картину этих мест, преображая их по своему представлению об идеальном мире. При надворном советнике Сергее Поскочине в «оной деревне появился стеклянный завод». С 1842 года владеет деревней С.А. Голенищева-Кутузова. С этим именем связано много легенд, чего никогда не было в истории Ириновки. Во всяком случае, фельдмаршал Михаил Илларионович Кутузов совершенно точно никогда не сидел перед решающими сражениями под знаменитым Ириновским дубом, прося благословения у сил природы. По времени никак не совпадает! А Софья Александровна Голенищева-Кутузова (урожденная графиня Рибопьер, правнучатая племянница генерал-фельдмаршала, светлейшего князя Григория Потемкина-Таврического) была замужем за генерал-майором графом Василием Павловичем Голенищевым-Кутузовым, и в самом деле родственником великого полководца, прогнавшего с нашей земли французов в войне 1812 года.

Но истинный расцвет и преображение этих мест пришло в Ириновку с вступлением во владение бароном Павлом Леопольдовичем Корфом. Школа и больница для сельских жителей, церковь Преображения, железная дорога – все дело его рук. Он первым начал промышленные торфоразработки в этой местности. В полную силу заработали стекольный и кирпичный заводы. Храм, построенный бароном Корфом, был закрыт в 1939 году, а в 1950 году и вовсе снесен.

В 1939 году в Ириновке – пик количества народонаселения. Более тысячи человек проживает в старинной деревне. Сравните: в 1958 году – 522 человека, в 1997 – 77 человек, а в 2007 и вовсе 53 человека. Сколько сегодня – неведомо.

– Ждут переписи населения, – говорит наш экскурсовод по Ириновке депутат городского поселения А.В. Никитин.

Чтобы каждый видел красоту

– Так обозначила главные и, что интересно, практически вечные проблемы нашей российской глубинки и глава администрации муниципального образования «Рахьинское городское поселение» Н.В. Самохина. В кабинете над ее столом висит плакатик – известное высказывание писателя-сатирика Михаила Задорнова о том, чего не следует делать, если на тебя лает хоть собака, хоть кто другой.

– А что, бывают ситуации? – спрашиваю у Натальи Владимировны.

– Иногда полезно вспомнить эту истину, что не следует отвечать тем же, – развивает тему Самохина. – Конечно, должность главы – это не сахар. Это не подарок судьбы. Это тяжелая, порой неблагодарная работа, ты не принадлежишь себе, в общем-то. Но когда ты соглашаешься на эту работу, ты сознательно идешь на некоторые жертвы. И поэтому, как говорится, нечего сетовать. Но этой, такой снежной, зимой меня, то есть администрацию, люди чаще благодарили. Мы справились со всеми снегопадами. Сумели собрать команду из местных трактористов, отличных работников, и дороги у нас были вовремя и ежедневно почищены, за что им огромное спасибо. Когда люди говорят тебе спасибо, это окупает все иные затраты, и я имею в виду не только материальные.

Мы говорим с Натальей Владимировной о силе и притягательности этих мест, о так называемом гении места. Она признается, что главное ее желание – чтобы каждый видел красоту этих мест и берег ее, как собственный дом. Поддерживал чистоту и порядок, как в собственном доме.

– Удивительные места! – рассказывает Самохина. – И хотя я сама живу в городе Сертолово, – когда пришла работать сюда (а это было полтора года назад), полюбила этот край, как родной. Здесь каждый метр земли представляет историческую ценность. Здесь проходил древний путь из варяг в греки. Здесь история войны и победы: одна Дорога жизни – беспримерный памятник мужества. В октябре 41 года в деревне Ириновка был размещен военно-морской госпиталь Ладожской военной флотилии. Братское захоронение наших воинов – тоже памятник, находится под охраной государства. И еще один наш памятник – памятник природы, охраняемый государством, наш знаменитый Ириновский дуб, которому около двухсот лет. И этот памятник мы обрели не только благодаря природе, но и усилиям нашего депутата Елены Новиковой, которая добилась официальной экспертизы – приезжала специальная комиссия из Москвы, дуб наш замерили, исследовали его со всех сторон, благодаря спектральному анализу назвали дату его рождения.

Сказки старого дуба

Вокруг Ириновского дуба намешано немало сказок, легенд, небылиц и былей. Есть и факты. Факты, о которых нам рассказал председатель Совета ветеранов поселка Рахьи С.С. Пирнач, как говорится, имели место быть. Факт, что и вправду приезжал и стоял под дубом некий Владимир Юрьевич Голяков, также известный как Богумил Второй Голяк, деятель российского неоязычества. По его заявлению, являлся потомком древнего рода знахарей Голяковых-Глуховых, верховных волхвов всех россиян. Был здесь и Вячеслав Токарев, личность тоже реальная, известная. Приверженец теории гипербореи, открыватель древних лабиринтов, доктор технических наук, исследователь Арктики и Соловков. Как мы поняли из литературы, Токарев повсюду ищет следы древних цивилизаций. И даже находит.

Что эти исследователи нашли под сенью старинного дуба – нам неведомо. Но молва приписывает, что к дубу приезжал поклониться император Александр II, пил чай под его сенью якобы фельдмаршал Кутузов (но это уже отвергли), а вот маршал Говоров, может быть, и бывал у Ириновского дуба. Но этот экспонат живой природы, безусловно, внушает людям некий, почти мистический интерес.

А вот у старожила Ириновки, человека, который ребенком встретил здесь войну, – местного учителя рисования и художника Геннадия Ефимовича Кадыкова, больший интерес и уважение вызывает другой природный объект. Старинный парк, посаженный еще в бытность барона Павла Корфа при его усадьбе. Старинная липовая аллея четкой стрелой ведет к старинному дому, в котором с давних пор и по наши дни находится больница. Здание в прекрасном состоянии, каждый кирпич, изготовленный на кирпичном заводе барона Корфа, – на своем месте. Кирпичи именные, необычного янтарного оттенка.

А парк, несомненно, запущен и нуждается в руках человеческих. И уже не первый год пишет Геннадий Ефимович в разные инстанции, чтобы решили судьбу парка. Передали эти земли (и парк, соответственно) в руки тех, кто заинтересован в его долгой жизни. Надо отдать должное – работники медучреждения делают все, что возможно в их силах. Нынче опять на субботнике расчистили дорожки, вырубили часть кустарника, вольготно разросшегося по парку.

– Мы людей умеем лечить, – сказала нам при встрече медсестра Екатерина Петровна Иванова, медицинская сестра кабинета физиотерапии. – А вот как у деревьев раны залечивать, как продлить им жизнь, мы, к сожалению, не знаем.

Интересно, что муж Екатерины Ивановой родился в этой же больнице, где она сейчас работает. Тогда в больнице был и роддом. И местный депутат Александр Никитин, с которым мы приехали посмотреть на старый парк и бывшую усадьбу барона Корфа, где сейчас располагается это медучреждение, тоже появился на свет здесь же. Показал нам Никитин и начальную школу, в которой он пошел в первый класс. Точнее, место, где она была.

Последняя точка нашего путешествия по Ириновке – небольшая часовня Св. великомученицы Ирины, поставленная на месте, где когда-то была церковь Преображения Господня. Посмотрели мы и, честно говоря, пришли в смятение: «закатали в асфальт» рабочие то место, где был старинный склеп семейства барона Корфа.

– Вы понимаете, – продолжал Никитин, – конечно, ставили часовню люди не местные, не знавшие ничего о наших местах, о наших святынях. И мы не сумели помешать. Но сейчас пытаемся исправить. Ведем переговоры, чтобы на больнице появилась памятная табличка, что это здание было построено бароном Павлом Корфом. Тем более что в этом году у больницы юбилей: ровно сто лет, как она располагается именно в этом здании. Хлопочем, чтобы и на часовне появилась памятная доска человеку, давшему жизнь и смысл этому месту. Мы сделаем все, чтобы историческая справедливость была восстановлена.

Уже после этой встречи Александр Никитин позвонил мне и поделился новостью:

– Говорили мы со священником, который проводил службу в нашей часовне, объяснили ситуацию, рассказали об основателе деревни – бароне Корфе. И он пообещал, что на часовне обязательно будет висеть памятная табличка, посвященная этому человеку.

Согласитесь, это хорошая новость.

Татьяна Трубачева

Фото Антона Ляпина