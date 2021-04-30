Созданная воспитанниками Мультицентра икона установлена на фасаде храма в Романовке

В преддверии Светлого праздника Пасхи мозаичная икона благоверного князя Александра Невского, изготовленная воспитанниками Всеволожского Мультицентра социальной и трудовой интеграции, украсила фасад храма в поселке Романовка.

Здесь же будет установлена табличка с именами «особенных мастеров». Все они – участники уникального проекта #Чудотворцы, который призван изменить отношение к людям с ОВЗ. Творцы волновались за сохранность своей работы, поэтому сами взялись за отгрузку и разгрузку иконы: чтобы ни один модуль не пострадал. Сложно представить, что ребята, которым порой трудно зашнуровать обувь, собрали удивительно красивую мозаичную икону из смальты.

– Когда я увидел наше творение, был очень изумлен, – говорит Дмитрий Борисов. – Она оказалась огромной! Представляете, весит наша работа больше 80 килограммов. Не думал, что получится так красиво. Мне сложно было аккуратно работать с таким элементом, как трапеция, а вот с прямыми линиями все шло легко. Горжусь нашим коллективным творением.

– Кто-то работал много, у кого-то что-то не получалось, но все вместе сработали на отлично, – говорит руководитель проекта #Чудотворцы, член Союза художников Санкт-Петербурга Андрей Тухваттулин. – Ребята молодцы! Работа над мозаикой трудоемкий процесс. Сложно собирать в один единый пазл расколотые разноцветные кусочки смальты. Нам очень помогли новенькие ученики, которые присоединились к группе в апреле. Это Виталий из Санкт-петербурга и Андрей из Кировска.

– Для того чтобы качественно сделать мозаику, нужно было огромное внимание, – признается Андрей. – Получалось не все и не сразу. Бывало, не по разу переделывал свой фрагмент.

– Разве это не чудо, когда за такой короткий срок воспитанники Мультицентра сумели сделать такую красивую фреску? – задается вопросом настоятель прихода храма Святого благоверного князя Александра Невского иерей Михаил Дорожкин. – Это и есть божий промысел…

Сейчас начинающие мастера продолжают трудиться над второй иконой – архиепископа симферопольского и Крымского Луки, которую должны завершить в строго установленный срок – к началу июня. Отметим, что реализовать задумку удалось в рамках социального проекта, поддержанного Администрацией Ленинградской области на конкурсе проектов социально ориентированных некоммерческих организаций.

Тем временем, у Мультицентра появится новая мастерская. В новом двухэтажном здании площадью примерно в 700 квадратных рассчитано будут мастерская по деревообработке, компьютерный класс, мастерская лазерной резки, фрезеровальный, шлифовальный и сборочный цеха, склады, кабинет и комнаты отдыха, а также помещения для ремонта технических средств реабилитации инвалидов.

Ирэн Овсепян