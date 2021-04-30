Ленинградская панорама: Спрашивали? Отвечаем

«Недавно я потерял работу и хочу зарегистрироваться в Центре занятости населения. Как часто нужно будет приходить туда лично?», – задает вопрос Юрий Горохов, Сланцы.

Ответ дали в областном комитете по труду и занятости населения.

Дата и время личной явки в Центр занятости обозначаются в личном кабинете безработного гражданина на интерактивном портале czn47.ru. Перерегистрация производится раз в месяц. Пока выплачивается пособие по безработице, необходимы личные визиты. Затем регистрация может осуществляться дистанционно. В любом случае эта информация отображается в личном кабинете.

Если без уважительной причины пропустить перерегистрацию, выплату пособия могут приостановить. При длительном (более месяца) отсутствии взаимодействия с инспектором с учета снимают.

Также, если выдавались или высылались на электронную почту направления на работу, необходимо их предъявлять в Центр занятости с отметкой о решении работодателя.

Добавим, что в Ленинградской области все филиалы биржи труда ведут личный прием. При этом в «красной» зоне визиты возможны только по предварительной записи.