Ленинградская панорама: вам какой этаж?

В регионе стартовал очередной этап программы обновления лифтов в многоквартирных домах.

Сейчас идут аукционы по выбору подрядчиков для объектов, включенных в программу. По их завершении Фонд капитального ремонта Ленинградской области приступит к замене отработавших свой срок лифтов.

Один из адресов во Всеволожске – девятиэтажка на Василеозерской улице, 7. «Я на третьем этаже живу, но здоровье подниматься пешком не позволяет. Очень жду новый лифт, – говорит пенсионерка Валентина Васильевна. – Этот подводит. Застревала несколько раз. Бывает, двери не открываются. Знаю, что многие соседи тоже недовольны».

Срок службы лифта – 25 лет. Конечно, бывает, что и отслужившие свое подъемники работают вполне исправно, а экспертиза показывает, что они отвечают правилам безопасности и вполне можно обойтись модернизацией с продлением эксплуатации. Однако в области взят четкий курс на то, чтобы избавиться от устаревшего лифтового оборудования.

«Региональная программа капремонта предполагает полную замену лифтов старше 25 лет, – объясняет главный специалист отдела контроля качества по электроснабжению и лифтовому оборудованию Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области Михаил Емелин. – С 2014 года, за семь лет ее действия, в области новое оборудование получили 463 многоквартирных дома. Всего же предусмотрено до 2043 года заменить 5 411 лифтов в 1 482 домах. Это постоянный планомерный процесс. Как только становится известно, что истекает срок эксплуатации оборудования, его капремонт включается в программу на ближайший период».

Посмотреть, какие лифты устанавливают во Всеволожске, едем на Московскую улицу. Здесь в домах под номерами 3, 5, 7, 8, 10, 12 – примеры образцовой работы. В доме № 3 журналистов пустили в машинное помещение, где находится станция управления лифтовым оборудованием – лебедка, частотный преобразователь скорости, оборудование для связи.

«Получается, именно здесь устраняют неисправности?» – спрашиваю у Михаила Емелина.

Он кивает и поясняет, что нарекания на новые лифты – редкость. Фонд капремонта работает только с проверенными поставщиками оборудования, монтаж ведут бригады квалифицированных, имеющих подтвержденную аттестацию работников. Специалисты фонда еженедельно контролируют, как идет монтаж. Прежде чем лифт получит разрешение на эксплуатацию, его проверяет комиссия Фонда капремонта, потом следует контрольный осмотр Ростехнадзора с привлечением управляющей компании и монтажной организации.

Представитель управляющей компании, обслуживающей вышеназванные дома Всеволожска, добавляет, что сегодня в их ведении не осталось лифтов, требующих немедленной замены.

Жильцов домов по Московской улице теперь возят современные отечественные лифты – быстрые, бесшумные, комфортные. Их грузоподъемность 400 кг, или пять человек. Эргономичная кабина с зеркалом, удобные кнопки со светодиодами, речевой информатор, номер этажа, высвечивающийся на дисплее, – это стандарты нашего времени. Двери не грохочут при открывании. Благодаря лебедке с частотно-регулируемым приводом кабина движется плавно.

Панели кабины из металлопласта, окрашенные порошковой эмалью, покрытие пола – рифленый алюминий. Эти современные материалы гарантируют, что кабина долго будет выглядеть как новенькая. Конечно, если люди технику будут беречь. К сожалению, изрисованные стены – самая малая из неприятностей. Специалисты Фонда капремонта регулярно сталкиваются с вандализмом. Вредители, скорее всего, не задумываются, что ремонт, который не является гарантийным, осуществляется за счет собственников дома.

«Установленные на Московской улице лифты – типовые проекты. Часто ли приходится их менять в зданиях старой постройки, где требуются нестандартные инженерные решения?» – интересуюсь у Михаила Емелина.

«В регионе мало лифтов с узкими шахтами. Единичные экземпляры есть в Выборге. Один из примеров – улица Куйбышева, 15. Там из-за архитектурных особенностей дома потребовалось индивидуальное проектирование, и подрядчик провел технически сложный монтаж», – отвечает специалист.

Замена лифта – самый дорогой вид работ в рамках капитального ремонта дома. Взносы собственников в среднем покрывают лишь 10 процентов требуемых средств.

Однако изношенное лифтовое оборудование может нести угрозу безопасности людей. Поэтому используется господдержка. С 2020 по 2022 год предусмотрено выделять на капремонт многоквартирных домов из областного бюджета по 500 млн рублей.

В марте было подписано соглашение о финансовой поддержке региона Фондом содействия реформированию ЖКХ. Подписи под документом поставили губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и генеральный директор Фонда Константин Цицин. Теперь региону будет выделено 57,4 млн рублей, и благодаря этой субсидии в текущем году заменят 100 лифтов.

Людмила Кондрашова

Фото пресс-службы Фонда капремонта

138 лифтов заменят в Ленобласти в 2021 году