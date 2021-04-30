В деревне Старой ввели в эксплуатацию проблемный ЖК «Гармония»

Комитет Госстройнадзора выдал разрешение на ввод в эксплуатацию ЖК «Гармония» в деревне Старая Колтушского сельского поселения. Это седьмой долгострой, который Ленобласть ввела в эксплуатацию в этом году.

Жилой квартал в Колтушском сельском поселении был достроен еще весной 2019 года, однако застройщик долгое время не предоставлял документы, необходимые для сдачи дома. В результате заседания с дольщиками, которое регион провел в начале этого года, была намечена дорожная карта по вводу. При содействии областной прокураты, дом наконец-то получил разрешение на ввод, а жители – долгожданные квартиры.

Напомним, что в реестре проблемных объектов Ленинградской области находится порядка 200 строек. Сложная ситуация в сфере строительства жилья возникла из-за высоких темпов по вводу жилья. Многие стройки возводятся благодаря долевому строительству, отсюда и обманутые дольщики – жертвы компаний-застройщиков.

В начале апреля губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко провел совещание с директором Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства Константином Тимофеевым. В ходе переговоров было предложено обратиться в Министерство финансов РФ для привлечения дополнительных средств на достройку в размере одного миллиарда рублей.