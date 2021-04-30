Всеволожский район готовится к празднованию 9 Мая

Митинги, автопробеги и яркие концерты: города и поселения Всеволожского района делятся планами празднования Дня Победы.

Жителей и гостей Всеволожска 9 мая ждёт программа «Ради жизни на земле!». Открытие празднования 76-й годовщины Победы состоится ровно в 12.00 на Румболовской горе. В 12.15 пройдет торжественно-траурная акция и к могилам павших солдат возложат цветы.

А в 13.00 в парке «Песчанка» (ул. Садовая, 43) стартует концертная программа «На солнечной поляночке» с участием творческих коллективов нашего района. Для гостей будет работать полевая кухня, ретроплощадка «В городском саду играет» и онлайн-трансляция «Бессмертного полка». Завершится мероприятие традиционным салютом в 21.55.

Интересную концертную программу готовит Лесколовское поселение. Там на площади у Дома культуры в 11.20 запланирован митинг-концерт «Чтобы помнили», который плавно перейдет в концерт группы «Format FM». Лесколовчане также будут лакомиться солдатской кашей и смотреть праздничный салют в 21.50. Кроме того, гостей будут ждать выставка военной техники и танцевальная площадка, а с обеда концертная бригада проедет с праздничной мини-программой по поселкам и деревням.

Агалатовцы решили после митинга на братском захоронении в деревне Вартемяги, который запланирован на 11.00, совершить «Автопробег Победы». Колонна проедет до Агалатово, где на площади перед КДЦ в 12.30 начнется праздничный концерт. За атмосферу будут отвечать именитые артисты, солисты и ансамбль «Посолонь». А ровно в 22.00 начнется лазерное шоу.

В Рахьинском поселении торжественная часть пройдет в 11.30 у Мемориала погибшим Рахьинцам, а затем в 12.45 на площади у местного Дома культуры запланирована праздничная программа. Артисты поселения и Санкт-Петербурга будут развлекать гостей, а создать настроение помогут ярмарка и танцевальная площадка.