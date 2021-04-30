Вниманию автомобилистов!

9 мая, в связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий, посвященных 76-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, на нескольких участках автомобильных дорог города Всеволожска будет временно прекращено движение автотранспорта.



с 07.00 до 14.00 – по Всеволожскому проспекту от пересечения с Колтушским ш. до пересечения с Октябрьским проспектом;

с 10.00 до 14.00 – по ул. Нагорной от пересечения с ш. Дорога Жизни до пересечения с Нагорным переулком;

с 07.00 до 23.00 – по ул. Садовой от пересечения с Садовым пер. до пересечения с Колтушским ш.;

с 07.00 до 23.00 – по ул. Павловской от Садового пер. до ул. Малая Садовая;

с 07.00 до 23.00 – на перекрестке ул. Малая Садовая и Павловская;

с 07.00 до 23.00 – по проезду от Колтушского ш. (в районе д. 53) до ул. Садовой;

с 11.00 до 14.00 – от пересечения Колтушского шоссе со Всеволожским проспектом до пересечения Колтушского шоссе с Дорогой жизни и от пересечения Колтушского шоссе с Дорогой жизни до 10 км Дороги жизни.