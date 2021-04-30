Более 500 школьников Всеволожского района соревновались на «Зарнице»

Муниципальная оборонно-спортивная игра «Зарница» прошла на базе Токсовского центра образования в минувшую субботу, 24 апреля. Ловкие и смелые ребята из 36 школ Всеволожского района демонстрировали силу, меткость, навыки ориентирования и командного взаимодействия.

Для участников подготовили 11 интересных соревнований. Для победы ребятам предстояло показать не только лучшие личные качества, но и сплоченную командную работу. В рамках игры школьники проходили полосу препятствий, отрабатывали навыки ориентирования, стреляли из пневматической винтовки, соревновались в пожарной эстафете. Важный опыт действий в экстренной ситуации команды получили, выполняя операции «Защита» и «Медико-санитарная подготовка».

Задания ребята выполняли ловко и дружно. Негласным девизом данных соревнований для школьников стала крылатая фраза «Один за всех, и все за одного». Ведь каким бы ты ни был сильным и умелым, без помощи товарищей и взаимовыручки победить в «Зарнице» невозможно.

По итогам соревнований победителем игры в общекомандном зачете стала команда Лесколовского центра образования. В личном зачете на этапе «Сильные, ловкие» среди юношей первое место у Артема Цыбаева, среди девушек – у Кристины Лукиной. Самыми меткими стрелками оказались Федор Стариш и Софья Яровикова. Награждение победителей и призеров состоится на муниципальном празднике «Парад звезд» 14 мая.

Фото Антона Ляпина