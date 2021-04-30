«Наша районная служба огнеборцев по праву считается самой развитой в Ленинградской области», – уверен наш сегодняшний собеседник, начальник пожарно-спасательного гарнизона Всеволожского района Денис Давыдов. Работая в 15-м отряде федеральной пожарно-спасательной службы без малого двадцать лет, он прошел весь путь от простого бойца до подполковника внутренней службы, а в июле прошлого года возглавил районное подразделение ГУ МЧС РФ по Ленинградской области. К слову, девиз 15 ОФПС – «Богу – хвала, ближнему – защита!».

– Денис Николаевич, расскажите немного о себе, о своем пути в профессию.

– Я родился в Казахстане, в городе Караганде. В 90-х наша семья переехала в Россию, и мы поселились во Всеволожске, где я окончил школу № 5. Поступил в Политехнический университет, но, к счастью, вовремя понял, что это совсем не мое. Ушел из института, и в 2002 году устроился в пожарную охрану Всеволожского района – вольнонаемным работником без погон. Аттестовался через полгода, и, таким образом, стал сотрудником МЧС.

Параллельно с несением службы окончил курсы по переподготовке на должности младшего и среднего начальствующего состава в нашем ведомственном университете (Санкт-Петербургский университет Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий». – Прим. автора). Также без отрыва от службы получил высшее юридическое образование в РГГУ.

За время службы занимал должности пожарного, старшего пожарного, командира отделения, исполнял обязанности начальника караула, потом получил первое офицерское звание. В 2009 году я был назначен на должность начальника 93-й пожарной части, что находится на улице Вахрушева, – той самой, где начиналась моя служба, родной для меня. Через 10 лет, в 2019-м, вступил в должность заместителя начальника 15 ОФПС, а с 20 июля прошлого года возглавляю и отряд, и весь местный пожарно-спасательный гарнизон Всеволожского района. Символично, что в отряд, с которым связана вся моя трудовая биография, я поступил 17 апреля – в День советской пожарной охраны, который ветераны празднуют до сих пор. Иногда и самому не верится, что пошел двадцатый год моей службы в МЧС.

– Востребована ли профессия пожарного у молодежи?

– Отсутствие молодых профессионалов с профильным образованием – вот основная кадровая проблема. К сожалению, сейчас очень многие молодые люди нацелены на получение непыльной и при этой денежной работы, а с такими установками в пожарной охране делать нечего. У нас тяжелая, опасная работа, сопряженная с риском для жизни и здоровья, поэтому в профессии остаются по-настоящему преданные пожарному делу люди.

Разумеется, мы участвуем во всех мероприятиях, направленных на популяризацию профессии пожарного, – проводим открытые уроки в образовательных учреждениях и экскурсии в пожарные части для ребят, начиная с детсадовского возраста, представляем преимущества обучения в ведомственном университете и колледже на специализированных образовательных ярмарках и так далее. Мы ждем и готовы принять в свои ряды новых сотрудников. Но следует помнить, что для этого соискателю вакансии придется пройти довольно жесткий отбор, обусловленный спецификой профессии пожарного. В кино и литературе профессия пожарного овеяна героико-романтическим флером, и нередко, столкнувшись с реальностью, человек разочаровывается или просто оказывается психологически не готов к такой работе. Мы стараемся честно рассказывать молодежи не только о преимуществах, но и обо всех сложностях, сопровождающих пожарного на его профессиональном пути.

– В Ленобласти начался пожароопасный сезон. Насколько готовы силы и средства местного пожарно-спасательного гарнизона для отпора стихии?

– Начну с того, что в гарнизон входят все пожарно-спасательные подразделения, находящиеся на территории района. На вооружении у всеволожских пожарных самая современная спецтехника – основные пожарные автомобили-автоцисцерны, автолестницы, в том числе и высотные, длиной в 50 метров, автоколенчатые подъемники, пожарно-компрессорные станции и многое другое. Недавно прошли региональные учения, один из этапов которых проводился во Всеволожской районе, которые показали полную готовность местных подразделений МЧС и РСЧС к оперативным действиям в условиях лесного пожара и его ликвидации.

– С каким настроением будете встречать День пожарной охраны России? Что пожелаете личному составу отряда в связи с профессиональным праздником?

– Полагаю, что в этом году в нашем регионе не будет праздничных торжеств в связи с недавними трагическими событиями на Невской мануфактуре – в борьбе с огнем погиб один из пожарных, двое серьезно пострадали. К тому же продолжают действовать многие ковидные ограничения, и дата не круглая.

Коллегам хочу пожелать крепкого здоровья, бодрости духа, оптимизма, спокойных дежурств, сухих рукавов, как можно меньше риска в работе, прочного чувства локтя в коллективе, благополучия и счастья в семьях! Отдельное поздравление ветеранам, тем, кто в разные годы связывал себя с противопожарной службой. Знания, опыт, накопленные ими за долгую и безупречную службу, переданные новому поколению огнеборцев, – это то, на чем держалась и держится пожарная охрана.

Светлана Завадская

Фото Антона Ляпина