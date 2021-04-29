Лучший воспитатель года работает в Новом Девяткино

Победителем Ленинградского областного конкурса профессионального педагогического мастерства в номинации «Воспитатель года» стала Екатерина Степаненко из Всеволожского района.

Участники из 16 районов 47-го региона состязались в профессиональном мастерстве в четырех конкурсных испытаниях. Воспитатели подготавливали свои интернет-портфолио и визитные карточки «Я – педагог», а также проходили испытание «Педагогическая находка». Одним из самых интересных и объемных заданий стало «Педагогическое мероприятие с детьми», в рамках которого воспитатели могли обменяться опытом с коллегами.

Екатерина Николаевна – воспитатель Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 59» деревни Новое Девяткино.

Отметим, что в конкурсе могли принять участие воспитатели дошкольных образовательных организаций, имеющие стаж работы свыше 5 лет. Заключительный этап конкурса состоялся 28 апреля в Ленинградском областном институте развития образования.