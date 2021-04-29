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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Ленинградская панорама: Спрашивали? Отвечаем!

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«В последнее время в нашей парадной убирают из рук вон плохо. Полы не помню когда мыли, повсюду валяются рекламные флаеры, которые жители вынимают из ящиков, окна грязные… Кто именно несет ответственность за уборку? И как действовать, чтобы решить эту проблему?», – задает вопрос Надежда Петровна из города Всеволожска.

Оказание услуг по уборке подъездов многоквартирных домов – это обязанность управляющих компаний, разъяснили в комитете государственного жилищного надзора и контроля Ленобласти.

Состав и периодичность уборки мест общего пользования устанавливается договором управления, при этом они не могут быть меньше минимального перечня работ и услуг (постановление правительства РФ № 290).

Если уборка МОП оказывается ненадлежащим образом, жильцам стоит обратиться в свою управляющую компанию для фиксации нарушений и составления акта. В случае отказа УК участвовать в этом собственники могут составить акт самостоятельно и направить в УК для перерасчета платы за неоказанные услуги.

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