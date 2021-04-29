Ленинградская панорама: повезло – остались жить!

Акция «Мы родом не из детства – из войны…» состоялась 13 апреля на десятом километре Дороги жизни, близ памятника «Полуторка».

День выдался погожий. Лучи апрельского солнца перекликались с теплыми улыбками на лицах людей, зайчиками прыгали на меди труб духового оркестра. Возле мемориала собрались делегации районных обществ несовершеннолетних узников фашистских концлагерей. Они приехали со всей Ленинградской области.

«Каждый год мы встречаемся у мемориалов малолетним узникам, чтобы не только почтить память погибших, но и вспомнить тяжелые для страны времена. Для меня это очень личная акция. Моя бабушка Ангелина Митрофановна Видонкина девочкой попала сначала в лагерь, а потом была угнана в Германию на работы. К счастью, живой вернулась на Родину», – рассказала Ангелина Овсяник, директор областного Дома народного творчества, выступившего организатором мероприятия.

Царило удивительно светлое настроение. Ленинградцы преклонных лет, прошедшие через ад вражеского плена, чудом выжившие и много лет несшие свой крест, являют собой пример стойкости и добра. А их жизнелюбие поистине восхищает!

Перед началом акции я познакомилась с Ниной Николаевной Антоновой (на фото) из поселка Оредеж Лужского района.

«Мне было десять лет, когда в 1944 году нашу семью из шестерых человек угнали в Польшу, – поведала она. – Все помню, как сейчас: из Катовице нас собирались отправить в Освенцим, и вдруг пришло сообщение, что печи там неисправны. Повезло – остались жить. Никогда не забуду, как ранним утром 27 января 1945 года пришли наши, как танкисты нас кормили, навсегда врезалась в память песня гармониста. Ну а самым ярким впечатлением стал День Победы, который мы встречали уже дома».

Слушать без слез это просто невозможно! Хорошо поставленным голосом женщина продолжила: «Я стараюсь донести до молодежи, что главное в жизни – доброта. Говорю: не ожесточайтесь, будьте терпимы, откройте сердце людям, научитесь ладить друг с другом. И тогда ничто не нарушит мир и покой».

В 1993 году, когда Нина Николаевна возглавила Лужское районное отделение Союза бывших несовершеннолетних узников концлагерей, оно насчитывало около 800 членов. Сегодня их осталось всего 68.

Нина Антонова убеждена в важности своей миссии и часто выступает перед публикой. 12 апреля, когда в Оредеже концерт к Международному дню освобождения узников давал ансамбль «Метелица», со сцены наизусть прочла рассказ Елены Николаевой «Жена». Чтица она отличная! На митинге Нина Николаевна тоже проникновенно декламировала, а потом поэтическую эстафету подхватил первоклассник всеволожской школы № 6 Ярослав Гребельный. Стихотворение о детском концлагере в Вырице тронуло всех собравшихся.

Представители областной ветеранской организации, глава Всеволожска, глава администрации Всеволожского района тепло благодарили собравшихся и их товарищей за мужество, подчеркивали необходимость сохранить память о подвиге. Ведь все пережитое было безусловным подвигом.

К присутствующим обратился священник Арсений Гуцу. Лейтмотивом его речи стала та же мысль – нужно уметь прощать, принимать, быть милосердным. В этот день даже прописные истины звучали по-особому…

Метроном. Минута молчания. В небо взмыли белые голуби как символ невинных душ, погибших в застенках фашизма.

Людмила Кондрашова

Фото Дома народного творчества ЛО