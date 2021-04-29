«Бессмертный полк» в Ленобласти пройдет 9 мая в режиме онлайн

Одно из ключевых событий празднования Дня Победы – шествие «Бессмертный полк» – в этом году перенесли на 24 июня. Однако ленинградцы смогут отдать дань памяти участникам Великой Отечественной войны 9 мая в режиме онлайн.

Подать заявку на участие необходимо до 7 мая на официальном сайте проекта «Бессмертный полк онлайн» или через социальные сети: ВКонтакте и Одноклассники. Из полученных фотографий будет смонтирован видеоряд, трансляция которого состоится 9 мая в 15.00 на местных телеканалах и в социальных сетях.

Напомним, что в прошлом году из-за «ковидных» ограничений шествие «Бессмертный полк» также было перенесено в онлайн. Жители Всеволожского района, как и вся страна, отмечали 75-летие победы дистанционно: готовили видеопрезентации, отправляли открытки ветеранам, оставляли у окон свечи.

В этом году землякам повезло больше – Всеволожский район постепенно возвращается к привычной жизни, а значит, возвращаются и праздничные мероприятия. В городах и поселениях района готовятся к празднованию Дня Победы: гостям обещают концерты и тематические выставки, выступление местных и приглашенных артистов и, конечно же, праздничные салюты.