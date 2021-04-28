Ленинградская панорама: Рощино – «спортивная мекка» региона

На пресс-конференции в «Интерфаксе» обсудили актуальные вопросы градостроительной деятельности и архитектуры Ленобласти. Особое внимание уделили проекту спортивного кластера в Рощино.

Открытый конкурс

Комитет градостроительной политики 47-го региона предлагает архитекторам, дизайнерам и художникам представить свое видение развития спортивного кластера в поселке Рощино Выборгского района. К участию в конкурсе приглашаются как отдельные специалисты, так и мастерские, студии, бюро, творческие коллективы, а также студенты и преподаватели вузов.

Заместитель председателя правительства Ленобласти по строительству и ЖКХ Михаил Москвин рассказал, как возникла идея сделать поселок «спортивной меккой». Чемпионат мира по футболу 2018 года дал импульс для развития многих регионов России, в том числе Ленобласти. В Рощино тогда проводила тренировочные матчи сборная Хорватии, занявшая по итогам мундиаля второе место. Для этих тренировок был построен стадион с необходимой инфраструктурой: от раздевалки до пресс-центра. Вскоре областная команда выиграла грант на строительство катка Ночной хоккейной лиги, в которой играет Президент России. Было решено возвести ледовую арену для проведения матчей, турниров, тренировок и массового катания там же, рядом со стадионом.

Исторически областным центром активного отдыха считалось Кавголово с его большим лыжным трамплином и спортивными базами, но сегодня эта почетная роль уготована Рощино. Цель конкурса – создать градостроительную концепцию, которая свяжет имеющиеся и будущие спортивные объекты, комплексы и территории с транспортной, инженерной и рекреационной инфраструктурой поселка.

В поселке будут действовать объекты для разных видов спорта – как летних, так и зимних: легкой атлетики, футбола, хоккея, велосипедного спорта, катания на лыжах и роликах. На стадионе «Рощино-Арена» уже идет реконструкция. Натуральное покрытие спортивного газона заменят искусственным с подогревом, количество мест на трибунах увеличат с 1598 до 2151, а еще оборудуют зону пляжных видов спорта. Новыми элементами спортивного кластера станут лыжероллерная трасса и спортшкола для юных футболистов.

Подать свой проект на конкурс можно до 30 июня. Подробная информация есть на сайте комитета градостроительной политики arch.lenobl.ru. Выставка конкурсных работ пройдет с 19 июля по 9 августа, формат и место проведения уточняются. Весь август будет работать экспертная комиссия с участием представителей областного правительства и созданной при нем некоммерческой организации «Центр компетенций», а также членов Союза архитекторов Санкт-Петербурга и преподавателей профильных вузов. Победители получат грамоты от губернатора и призы: 350 тысяч рублей за первое место, 200 тысяч – за второе и 100 тысяч – за третье.

Смотр достижений

Еще одной темой для дискуссии стало участие областных проектов в смотре-конкурсе «Регионы России». Он пройдет 3–5 ноября в Москве в рамках архитектурного фестиваля «Зодчество». Фестиваль – это событие национального масштаба, где города и регионы страны демонстрируют достижения в сфере архитектуры и градостроительства.

«Мы покажем лучшие проекты благоустройства, реализуемые в рамках нацпроекта «Комфортная городская среда», за который мы искренне благодарны Минстрою и правительству РФ, – заявил Михаил Москвин. – Этот проект удачен в том плане, что жители сами выбирают концепцию объекта, которым хотят постоянно пользоваться, где будут проводить досуг и гулять с детьми. Средства из федерального бюджета уже выделены, и 77 муниципальных образований используют их на создание общественных пространств и объектов благоустройства».

Первый заместитель председателя комитета градостроительной политики и главный архитектор области Сергей Лутченко рассказал о подготовке к участию в двух номинациях фестиваля: «Развитие территорий и градостроительные решения» и «Городская среда и комплексные городские проекты».

В первой номинации регион представит рекреационные объекты – всесезонные курорты «Игора» и «Охта-парк», туристическую деревню «Мандроги», экопарк «Вереск» и сеть отелей «Точка на карте» на берегах Ладоги. Во второй заявлены проекты благоустройства в городах Гатчине, Ивангороде, Луге, Новой Ладоге и Тихвине. Для экспозиции Ленобласти в ЦВЗ «Манеж» зарезервирован павильон площадью 50 кв. метров.

Анастасия Иванова

«Эти площадки не будут ограничены только спортивным ядром. Важно разместить их в границах всего населенного пункта, что даст жителям и гостям Рощино больше возможностей для занятий физкультурой и спортом», – Михаил Москвин, заместитель председателя правительства Ленобласти по строительству и ЖКХ

Более 1 млрд рублей составит финансирование по нацпроекту «Комфортная городская среда» в Ленобласти в 2021 году