Ленинградская панорама: новости комитетов

Дайджест главных изменений и новостей в работе областных комитетов за прошедшую неделю.

«Районки» празднуют юбилеи

В эти дни отмечают 90-летие старейшие газеты региона «Гатчинская правда» и «Балтийский луч».

Издания с богатой историей на протяжении всего этого времени информируют и развлекают своих преданных читателей. И сегодня эти СМИ являются авторитетными и уважаемыми изданиями как в Гатчинском и Ломоносовском районах, так и во всей Ленинградской области.

Присоединяемся к многочисленным поздравлениям и желаем коллективам газет неиссякаемого вдохновения, постоянного творческого поиска, успешной реализации новых идей и проектов!

Пожар – опасная стихия

В регионе начался пожароопасный сезон. С конца марта на пал сухой травы работники пожарной охраны Ленобласти выезжали более 50 раз, общая площадь горения превысила 4 гектара. Больше всего ландшафтных пожаров происходит в Кировском, Гатчинском и Ломоносовском районах.

В комитете правопорядка и безопасности призывают: не поджигайте сухую траву! Пожар – это стихия, которая не знает границ и уничтожает на своем пути всё: от зеленых насаждений до жилых построек. В случае обнаружения дыма, тления, горения — незамедлительно звоните 112.

Студентов ждут в Крыму и не только

Вот уже 15 лет российские студенческие отряды (РСО) помогают молодым людям начать самостоятельную жизнь и получить первую зарплату. Сейчас открыт набор на летние трудовые проекты: в течение двух месяцев можно поработать в гостиницах Крыма, на стройках «Росатома» либо выбрать вариант у себя в регионе.

Чтобы стать участником студотряда, нужно заполнить анкету на сайте: трудкрут.рф либо обратиться в региональное отделение РСО по контактам в разделе: трудкрут.рф/kontakty/map. Сообщества РСО в соцсетях: vk.com/rso_official; www.instagram.com/rso_official. Кол-центр – 8 800 770-01-17.