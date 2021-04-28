Ириновский дуб борется за звание «Российское дерево года 2021»

Полным ходом идет голосование за признание природных объектов «Российским деревом года 2021» в одноименном конкурсе. Главным деревом страны может стать знаменитый далеко за пределами Всеволожского района двухсотлетний черешчатый дуб, со времен барона Корфа обитающий в парке поселка Ириновка.

Величественное дерево, к слову, обретшее в 2012 году статус памятника живой природы, включено в число 12 старовозрастных конкурсантов, претендующих на победу в электронном голосовании.

Напомним читателям, что набравшее больше всего голосов «народное дерево» будет представлять нашу страну на международном конкурсе «Европейское дерево года». К слову, в 2020 бронзовым призером конкурса стал величественный платан из города Дербента.

Вокруг Ириновского дуба намешано немало сказок, легенд, небылиц и былей. Молва приписывает, что к дубу приезжал поклониться император Александр II, пил чай под его сенью якобы фельдмаршал Кутузов (но это уже отвергли), а вот маршал Говоров, может быть, и бывал у Ириновского дуба. Но этот экспонат живой природы, безусловно, внушает людям некий, почти мистический интерес.

Светлана Завадская

Фото пресс-службы администрации ВМР из архива