Деловые дамы Всеволожского района участвуют в проекте «Мама-предприниматель»

Около 30 женщин принимают участие в программе правительства Ленинградской области «Мама-предприниматель». Двенадцать из них – представительницы Всеволожского района.

– За эти годы конкурс приобрел заслуженную популярность, – говорит председатель Фонда развития предпринимательства Всеволожского района Ирина Кондратьева. – Как показало время, сегодня одна из самых активных категорий предпринимательниц – это мамочки. У них обычно очень много интересных и удачных бизнес-идей, а проект – маячок, который направит их на правильный путь.

Проект «Мама-предприниматель» позволяет направить энергию женщин в интересное русло: начать свой бизнес, реализовать авторский проект, найти новое направление. Порой им не хватает определенных знаний, однако в рамках программы деловые дамы получают необходимые навыки и опыт.

Как отмечает Ирина Викторовна, для мам очень важно оторваться от быта, сменить обстановку и окунуться в атмосферу деловой среды – в своеобразный мозговой штурм.

– Жаль, что в этом году конкурс не прошел на муниципальном этапе, – рассказывает Ирина Кондратьева. – Надеемся, что в следующем году мы проведем его у нас.

Отметим, что в рамках программы женщин обучат навыкам ведения бизнеса. В проекте смогут принять участие мамы в декретном отпуске и бизнес-леди с несовершеннолетними детьми. По итогам работы каждая участница составит бизнес-план. Лучший из них получит финансовую поддержку в размере 100 тысяч рублей.

Как отмечает начальник комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Светлана Нерушай, в Ленинградской области созданы все условия для развития женского бизнеса. По ее словам, программы поддержки женского бизнеса в 47-м регионе получают активное развитие, а интерес к женскому предпринимательству растет.

Ирэн Овсепян