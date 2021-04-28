В Ленобласти работает оперативный штаб по борьбе с борщевиком

Сигнализировать о местах, заросших борщевиком Сосновского, жители 47-го региона могут напрямую в комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области. Специалисты комитета оперативно обрабатывают обращения, поступившие на специально созданный почтовый адрес.

Важно помнить, что масштабы распространения этого сорного растения не позволяют решить проблему только за счет бюджетных средств. Чтобы избавиться от борщевика, требуются усилия каждого землепользователя, землевладельца или арендатора. Внести свой вклад в борьбу с ядовитым сорняком может любой житель области, для этого необходимо сообщить о проблемных зонах специалистам комитета по почте lenagroconsult@yandex.ru

Также активисты сообщества «Антиборщевик» запустили онлайн-карту распространения борщевика Сосновского. На интерактивной карте можно как отследить проблемные участки, так и добавить новые локации. Понимание масштабов и территории распространения помогает планировать работы по борьбе с сорняком и предупреждать его дальнейшее разрастание. Карта доступна по ссылке.

Отметим, что в 47-м регионе много лет действует программа, в рамках которой Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу предоставляет субсидии муниципальным образованиям и сельскохозяйственным товаропроизводителям на борьбу с ядовитым растением. Это помогает ежегодно очистить от сорняка порядка 8 тысяч гектаров земли.

Рекомендации по борьбе с борщевиком Сосновского в личных подсобных хозяйствах от филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Ленинградской области доступны по ссылке.