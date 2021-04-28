Всеволожские спортсмены стали призерами фестиваля боевых искусств «Японская весна»

В санкт-петербургском спортивном комплексе «Nova Arena» под эгидой Министерства спорта РФ прошли первые объединенные чемпионат и первенство Северо-Западного федерального округа по Восточным боевым единоборствам (спортивные дисциплины Сетокан и Кобудо).

В состязаниях приняли участие сборные команды 11 регионов страны, в том числе шесть команд из нашего региона, а также сборные команды из Москвы, Московской, Рязанской, Саратовской и Тверской областей. 70 профессиональных судей обслуживало 500 поединков, в которых состязались 350 лучших спортсменов.

Столь масштабные соревнования входят в программу мероприятий XXI-го фестиваля «Японская весна в Санкт-Петербурге», проводимого при поддержке Генерального консульства Японии в городе на Неве.

В торжественной обстановке турнир открыл генеральный консул Японии в Санкт-Петербурге господин Ясумаса Иидзима. Он поприветствовал спортсменов и вручил государственные и общественные награды мастеру спорта РФ Виктории Восканян (г. Люберцы), Александру Сысоеву (г. Санкт-Петербург) и судье всероссийской категории Александру Шалю (г. Подольск).

Здесь же медалью ОФСО «Динамо» за заслуги в спорте был награжден президент клуба боевых искусств «Сатори», мастер спорта РФ Андрей Кулаковский. Награждение провели доктор педагогических наук, заслуженный тренер России по дзюдо Алексей Левицкий и президент ВКЕ «Эридан», заслуженный тренер России по карате Олег Полищук.

Прошедшие соревнования вызвали большой общественный интерес у поклонников боевых искусств и жителей региона. Генеральный консул Японии в Санкт-Петербурге Ясумаса Иидзима, посвятивший боле 10 лет занятий японским боевым искусствам (мастер кендо), не только открыл мероприятие, но и продолжительное время наблюдал за ходом поединков, отметив при этом высокую организацию мероприятия и уровень спортсменов, а также выразил надежду на скорейшее возобновление спортивных и культурных обменов между Россией и Японией.

Назовем организаторов и вдохновителей этих крупных межрегиональных соревнований, включенных в Единый календарный план Министерства спорта России на 2021 год: ОСОО «Федерация ВБЕ России» (президент – И.Л. Гульев), аккредитованная по ВБЕ Минспортом России, ОФСОО «Объединенная организация Сетокан России» (президент – И.Л. Гульев), РФСОО «Всероссийская Федерация Кобудо» (президент – А.Н. Кузнецов), РОО «Санкт-Петербургская спортивная федерация по виду спорта ВБЕ» (президент – С.Б. Дмитриев), РФСОО «Федерация ВБЕ Сетокан города Санкт-Петербурга» (президент – О.В. Данилов), РФСОО «Федерация Кобудо Санкт-Петербурга» (и.о. президента – А.И. Кулаковский), КБИ «Сатори» (руководитель клуба – С.В. Хорошков, координатор соревнований – В.В. Юрочкин).

Старшими судьями по дисциплине Сетокан выступили – Александр Шаля (Московская обл.); дисциплина Кобудо – Антон Архипов (Москва). Секретариат и документационное сопровождение обеспечивал секретарь соревнований Е.В. Юрочкин (КБИ «Сатори»).

Состоявшийся чемпионат СЗФО проводился среди мужчин и женщин с 18 лет, первенство СЗФО – среди юниоров и юниорок, юношей и девушек c 14 до 20 лет, мальчиков и девочек 10-12 лет. Эти соревнования по восточным боевым единоборствам прошли по личным и командным поединкам, а также по одиночным, парным и групповым техническим комплексам как без оружия (Сетокан, Кобудо), так и с традиционными видами японского оружия (Кобудо).

Особенно почетно, что результаты выступлений наших всеволожских спортсменов были весьма достойными: Семенов Матвей, Романчев Илья, Сангаджи-Горяев Церен, Байдин Ростислав, Иванов Сергей, Мухин Иван (I место), Бичевой Арсений, Сергиенко Артем (II место) и Дуб Дмитрий (III место).

Был отмечен медалью «За заслуги в патриотическом воспитании молодежи» и их наставник – руководитель Всеволожского клуба боевых искусств «Сатори» Сергей Хорошков.

Одновременно, на другой площадке, в рамках 21-го фестиваля «Японская весна в Санкт-Петербурге», состоялся детский турнир по виду соревнований: ниппон-кэмпо, бои нунчаку и для самых маленьких – «борьба в ограниченном пространстве».

Благодаря деятельному участию заместителя главы администрации Всеволожского района по социальным вопросам Светланы Хотько и начальника отдела спорта Елены Ларионовой, выделивших автобус для поездки 80 спортсменов из КБИ «Сатори» из г. Всеволожска в Санкт-Петербург, было осуществлено достойное представительство спортсменов нашего района на турнире.

Отрадно, что наши дети заняты конкретным, мужественным, прекрасным делом, что вдохновляет не только их самих, но и их родителей, и друзей. А соревнования – это не только тренировка тела, но и воспитание силы воли, выдержки и умения принимать решения. Пожелаем им удачи!

Владимир Шемшученко