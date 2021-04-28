Во Всеволожске раздадут георгиевские ленточки

Отдел по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям уже сейчас начинает готовиться ко Дню Победы. 27 апреля по всей России стартовала акция «Георгиевская ленточка», в рамках которой символ памяти будут раздавать на улицах разных городов. Всеволожск тоже не остался в стороне.

Акция продлится до 9 Мая. Ленточки получат как случайные прохожие, так и воспитанники молодежно-подростковых клубов, ребята из детского технопарка «Кванториум», члены общественных организаций и другие активные граждане.

Начальник отдела по молодежной политике Яна Сахацкая отмечает большую важность этой акции. Однако просто раздать ленточки было бы недостаточно. Сотрудники отдела расскажут о том, как правильно носить этот символ. Недопустимо завязывать ленточкой волосы, украшать сумку, использовать как браслет. Правильный способ только один – носить ее на груди в знак памяти и уважения. Конечно, это далеко не единственная акция отдела, которая пройдет накануне Дня Победы. У ребят еще много планов и идей.

Екатерина Королева

Фото группы «ВКонтакте» «Молодежный актив Всеволожского района»