Молодежь Всеволожского района боролась за «Большого бобра»

Финал Всеволожской лиги КВН традиционно проходит в конце апреля. В прошлом году он не состоялся из-за пандемии, в этом году игра прошла, но с некоторыми ограничениями по количеству болельщиков. В любом случае и игроки, и их друзья и родственники успели очень соскучиться по этому событию.

В КДЦ «Южный» 25 апреля собрались семь участников: команда Всеволожского агропромышленного техникума «Ничего страшного», команда гимназии «Грейс» «Чили», команда Сертоловского центра образования «Диванные войска», команда Центра образования «Кудрово» «Апчхи!», команда Романовской школы «Дикобраз», команда Муринского центра образования № 2 «Комикессы», а также команда Дубровской школы «Dubrovka Young Community». Все они отлично подготовились, так что жюри было непросто выбрать лучшую.

На этот раз игра была посвящена актуальной теме – Году чистой воды в Ленинградской области. Поэтому неудивительно, что ее решили назвать «Водный мир». Организовать мероприятие удалось общими усилиями отдела по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям и районного комитета по образованию.

Начальник отдела по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям Яна Сахацкая считает, что игра была по-настоящему долгожданной для ребят. Из-за коронавирусных ограничений каждая команда могла пригласить не более 15 болельщиков. Однако гости были так активны, что казалось, будто в зале собралось очень много людей. Яна Владимировна отмечает, что члены жюри были удивлены уровнем подготовки подростков. Ребята не только придумали оригинальные шутки, но и подготовили костюмы, соответствующие морской тематике.

Все началось с визитки под названием «По морям, по волнам». У подростков было не больше пяти минут, чтобы представить свою команду и заинтересовать зрителей. Затем последовали вопросы от жюри, на которые нужно было ответить с юмором. В завершение прошел конкурс болельщиков. В результате первое место и переходящий кубок «Большой бобер» достался команде «Чили». Второе место присудили команде «Апчхи!», третье – команде «Комикессы».

Екатерина Королева

Фото Антона Ляпина