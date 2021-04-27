Ленинградская панорама: «Сообща делаем Кузьмоловский лучше!»

Татьяна Молодёжева, мама шестерых детей, сотрудник местной администрации и организатор интернет-группы «Кузьмолово Life», – о том, как жители, объединившись в соцсети, помогают друг другу и поселку.

– Моя жизнь неотделима от родного поселка. Лучшее, что у меня было и есть, связано с Кузьмоловским, – счастливое детство, большая семья, свой дом.

Когда мои дети подросли, стала заниматься общественной деятельностью. В 2012-м создала в соцсети «ВКонтакте» группу «Кузьмолово Lifе». Мне хотелось объединить жителей в обсуждении тем, связанных с текущей жизнью поселка, с общими достижениями и проблемами.

Для многих группа стала главным источником местных новостей. Благодаря нашему сообществу жители могут помочь инвалидам, сиротам, пожилым или тяжелобольным людям. Здесь обретают хозяев бездомные животные и находятся потерянные вещи.

У «Кузьмолово Life» более 11 тыс. подписчиков – при том, что население поселка составляет 10,9 тыс. человек. Приятно, что наше сообщество настолько востребовано.

Сейчас я работаю в администрации Кузьмоловского городского поселения и через группу «КL» могу оперативно реагировать на вопросы и обращения, передавая их напрямую специалистам. Такая прочная связь с населением помогает выстроить работу власти. Сообща с жителями мы меняем нашу жизнь к лучшему. Для меня счастье – быть причастной к делам, идущим на благо поселка!