Всероссийский субботник в Ленинградской области

Весело, задорно поработать на свежем воздухе в выходной день – так жители Тосно поддержали всероссийский субботник, и вышли на уборку. Приводить город в порядок после зимы помогали специалисты сразу двух комитетов правительства Ленинградской области: комитета по печати и комитета по социальной защите населения.



На всероссийский субботник плечом к плечу встали и другие профильные службы. В разных районах 47 региона к масштабной уборке подключились активисты общественных объединений, волонтеры, школьники, студенты. Впереди еще территории памятных зон и братских захоронений – их надо успеть привести в порядок до 9 Мая.

Одним субботником в Ленинградской области дело не ограничится. Благоустройство в регионе продлится еще целый месяц — до 11 июня.

Команда «Сорок седьмой»