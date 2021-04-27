Во Всеволожском районе началась акарицидная обработка территорий

По данным Роспотребнадзора, по состоянию на 27 апреля в Ленинградской области зарегистрировано 145 пострадавших, в том числе 38 детей. От укусов клещей уже пострадали жители пятнадцати районов области: в Киришскиом – 26, Гатчинском – 25, Волховском – 19, Кингисеппском и Тосненском – по 16, в Тихвинском – 14. Во Всеволожском районе жертвами клещей стали десять человек.

Случаи заболеваний инфекциями, передающимися клещами, пока не регистрировались. В Ленинградской области в 2021 году продолжатся акарицидные обработки, причем площадь их увеличится на 11%. На 27 апреля обработки начались во Всеволожском, Сланцевском и Кингисеппском районах, на данный момент обработано порядка 18,4 га территорий.

Напоминаем, что все районы Ленинградской области являются эндемичными по клещевому вирусному энцефалиту. Это тяжелое инфекционное заболевание, которое обычно проявляется лихорадкой, поражением центральной нервной системы и развитием вялых параличей и парезов. Таким образом, простая прогулка в лесу или выезд на природу может обернуться серьезными проблемами со здоровьем. Соблюдайте меры безопасности и будьте внимательны.