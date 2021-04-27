Библиотекарь из Агалатово победила в областном конкурсе «Библиотекарь года – 2021»

Анна Владимировна Исаева, главный библиотекарь Агалатовского центра образования, стала победителем регионального конкурса «Библиотекарь года – 2021», опередив одиннадцать своих коллег из разных районов Ленинградской области.

Проект «Волонтёрский отряд «Книголюбы», представленный в номинации «Школьная библиотека – центр поддержки и развития чтения», реализуется на базе Агалатовского центра образования уже пять лет, но только в этом году был представлен на суд компетентного жюри.

В составе отряда шесть девочек, которые шаг за шагом и год за годом постигали основы профессии библиотекаря. Они научились ремонтировать книги, проводить тематические занятия, стали незаменимыми помощницами в организации общешкольных библиотечных мероприятий, но главное, обрели уверенность в себе. Сейчас каждая из них может без робости выступать перед ученической аудиторией.

В этом учебном году все помощницы Анны Владимировны оканчивают школу. Не исключено, что некоторые выберут, как и их наставница, Санкт-Петербургский государственный институт культуры. Профессия библиотекаря никогда не потеряет своей актуальности и привлекательности.

В сентябре волонтерский отряд «Книголюбы» ждет полное обновление. Анна Владимировна продолжит обучать азам своей профессии подрастающее поколение, а ее опыт, возможно, подхватят коллеги из других районов области, с которыми она поделилась своими наработками на заключительном этапе конкурса.

Он проходил 22 апреля в ЛОИРО. А.В. Исаева представила презентацию «Панорама библиотечной жизни», рассказала, каких успехов в профессии ей удалось добиться за девять лет работы в школе. Деятельность школьного библиотекаря из Агалатово получила признание ремесленного сообщества.