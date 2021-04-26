Проблему детсадов в Ленобласти обещают решить к 2025 году

В текущем году в Ленинградской области планируют открыть 16 новых детсадов. Об этом в ходе недавнего визита во Всеволожский район сообщил губернатор Александр Дрозденко.

По словам главы 47-го региона, за последние годы современные дошкольные учреждения открываются во всей Ленинградской области.

– Строительство детских садов в густонаселенных районах – главная цель областного правительства, – отметил губернатор. – Только в 2020 году для ребятишек было создано 3,5 тысячи мест. Безусловно, пока в пригородных новостройках сложно устроить детей в дошкольные учреждения. Область в тандеме с местными властями решает проблему: выкупает детсады, принимает активное участие в федеральной программе «Стимул», работает по программе «Соцобъекты в обмен на налоги», компенсирует родителям часть выплат в размере 9,5 тысячи рублей. Но окончательно избавиться от нехватки мест в детсадах пока не получается.

По словам Александра Юрьевича, в Ленинградской области создаются целые комплексы образовательных учреждений. В них входят детсады и школа.

– Так легче организовать переход из дошколят в первоклассники, – считает губернатор. – Перед нами стоит важная задача – нужно решить проблему с нехваткой детсадов к 2025 году. Для этого необходимо организовать максимально прозрачный процесс записи в дошкольные учреждения. Сегодня родители справедливо возмущаются, когда не могут понять эту сложную систему. Но мы с руководителем комитета общего и профессионального образования Сергеем Тарасовым находимся на одной волне и вместе готовы решить этот вопрос. Кроме того, к 2025 году мы постараемся убрать в школах вторую смену.

Ирэн Овсепян

Фото Антона Ляпина