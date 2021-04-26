Во Всеволожске почтили память погибших в чернобыльской катастрофе

Памятная акция, посвященная международному Дню памяти погибших в радиационных авариях и 35 годовщине аварии на Чернобыльской АЭС, состоялась 26 апреля у памятника «Помни Чернобыль» на Румболовской горе во Всеволожске.

После официального открытия митинга на площади были зачитаны слова обращения губернатора 47-го региона РФ Александра Дрозденко: «35 лет назад сотни наших земляков-жителей Ленинградской области отважно встали на защиту мира от ядерной опасности. В числе первых, кто в трагически памятный 1986 год отправился на борьбу с последствиями аварии, были ленинградские специалисты. Люди долга и чести – они героически трудились в тяжелейших условиях, отдавали свои знания и силы ради спасения здоровья и жизней тысяч людей. Низкий поклон всем ныне живущим участникам ликвидации последствий этого бедствия! Вечная память героям-ликвидаторам и жертвам техногенных катастроф!»

Словам губернатора вторили депутат Государственной Думы РФ Светлана Журова, заместитель главы администрации Всеволожского района по социальным вопросам Светлана Хотько, глава г. Всеволожска Станислав Богдевич, председатель Всеволожской районной общественной организации «Союз Чернобыль» Владимир Флорян и другие официальные лица. Все выступающие нашли доходящие до сердец слова о героизме ликвидаторов, пожарных, военнослужащих – всех, кто спас страну от большой беды.

Прозвучало стихотворение участницы музыкально-поэтического салона «Родник» Надежды Ведерниковой «Трагедия XX века», посвященное Чернобыльской катастрофе, и перед собравшимися развернулась настоящая памятная феерия «Бьется сердце нашей планеты» в исполнении театральной студии «Бубль-Гум» Янинского культурно-спортивного досугового центра. Особенно трогательно выглядели совсем еще маленькие ее участники, которые не только читали стихи, но и выпустили в небо белые шары, символизирующие души жертв этой трагедии.

К этой памятной акции учащиеся отделения изобразительного искусства ДШИ им. М.И. Глинки подготовили и провели тематический конкурс рисунка «Помни Чернобыль!», победителями которого были названы: Александра Андреева, Позлевич Анастасия (I место), Кутасина Анастасия, Мостовенко Мария, Павленко Полина (II место) и Тимакова Софья, Фролова Таисия, Ермолаева Дарья (III место).

Надо отдать должное всем участвующим в акции детям – они мужественно перенесли все неудобства, связанные с холодной и дождливой погодой.

После панихиды, отслуженной настоятелем храма святой Великомученицы Варвары п. Рахья иереем Олегом Патрикеевым к основанию памятника были возложены венки и живые цветы от администрации, Совета депутатов района и общественных организаций!

Владимир Шемшученко

Фото Антона Ляпина

Работы призеров конкурса рисунка «Помни Чернобыль!»