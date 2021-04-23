Юные пловцы из Агалатово отстали от соперников на одну секунду

Агалатовская школа 16 апреля принимала участников финальных соревнований по плаванию областной Спартакиады школьников.

Возможности школьного бассейна смогли оценить 11 сильнейших команд из различных населенных пунктов Ленинградской области.

Агалатовские пловцы показали хорошие результаты, но первое место досталось традиционно сильной команде из Киришской школы, которая тренируется в спортивной школе олимпийского резерва. С результатом 2 минуты 6 секунд агалатовские школьники заняли второе место, оторвавшись от всех команд, кроме киришской.

Сейчас команда Агалатово готовится к первенству Всеволожского района 24 апреля в Кудрово.