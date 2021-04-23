Сергей Беляков: «Идем Дорогой жизни»

Поселок Романовка – административный центр Романовского сельского поселения – расположен на легендарной Дороге жизни, единственной транспортной магистрали, в годы Великой Отечественной войны связывавшей блокадный Ленинград через Ладожское озеро со страной. В ноябре нынешнего года исполнится 80 лет со дня открытия Дороги жизни, которая является памятником военной истории народа.

«История нашего поселка богата многими героическими событиями, примерами бескорыстного служения и верности Родине, – убежден наш сегодняшний собеседник, глава администрации и глава МО «Романовское сельское поселение» Сергей Беляков. – Жители бережно хранят память минувших лет, все мы гордимся тем, что живем и работаем на Дороге жизни». О подготовке к 80-летию Дороги жизни и 85-летию Всеволожского района, о насущных проблемах и перспективах развития поселения – в интервью Сергея Белякова «Всеволожским вестям».

– Сергей Владимирович, с какими показателями вошло в юбилейный год Романовское сельское поселение?

– Мы все пережили довольно сложный период, обусловленный введением ограничительных противоковидных мер – это несколько осложнило административную работу и внесло коррективы в наши планы. Но в целом поселение живет и развивается, движется вперед. Так, в 2020 году мы заняли второе место в конкурсе Законодательного собрания Ленинградской области на лучшую организационную работу органов местного самоуправления по итогам предыдущего года в номинации «Представительный орган сельского поселения с численностью населения свыше 5 тысяч человек».

В прошлом году нам удалось завершить благоустройство парка отдыха в поселке Романовка, где нашли свое отражение история и современность. При участии губернатора Ленинградской области в парке был торжественно открыт памятник военным ветеринарам, чему предшествовала большая архивная работа совместно с управлением ветеринарии.

Общественное пространство парка, помимо памятника, также включает в себя детскую и спортивную площадки, мощеные дорожки, малые архитектурные формы. Установлено ограждение и наружное освещение, проведены работы по озеленению. Проект благоустройства парка, заложенного еще в 1967 году, был реализован в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Наш романовский парк сразу стал очень популярен у местных жителей: молодые мамы, спортсмены, люди старшего возраста – все оценили его достоинства.

Также могу с гордостью сказать, что в Романовском поселении произошел настоящий прорыв в сфере жилищной политики. Все жители ветхого и аварийного жилья из Углово, Корнево и Лепсарей переселены в новые благоустроенные квартиры.

Прошлый год стал для Романовского поселения годом большой спортивной победы – наша команда «Арсенал» заняла верхнюю строку в чемпионате Всеволожского района по футболу.

– Чем порадуете земляков в ближайшее время?

– Буквально на днях в Романовке был освящен храм в честь благоверного князя Александра Невского. Храм получился замечательный – светлый, очень красивый. Это своеобразный подарок жителям и от Выборгской епархии, и от нашего поселения. Чин освящения провел владыка Игнатий.

В этом году мы продолжаем работы по программе «Формирование комфортной городской среды». В настоящее время администрация готова заключить муниципальный контракт на благоустройство территории площадью 4 гектара, прилегающей к Дороге жизни. К слову, туда же войдет площадь перед Домом культуры «Свеча» – место, где проходят праздничные гулянья и многие значимые события в общественной жизни нашего поселения. Там будут установлены новая сцена, малые архитектурные объекты и еще много всякого полезного и интересного. Надеемся, что к 2023 году обновленная главная площадь поселка Романовка примет гостей.

В нынешнем году мы также планируем начать благоустройство воинского захоронения в местечке Углово. Вокруг этого участка было много пустого шума, так вот, могу сообщить наиболее обеспокоенным гражданам: земельный участок поставлен на кадастровый учет и передан в муниципальную собственность. В настоящее время составлен эскизный проект будущего мемориала, подготовлена сметная документация. По вопросу финансирования строительства мы обратились к губернатору ЛО, но средств пока не получили. Параллельно ведется работа с инвесторами, осуществляющими свою деятельность на территории поселения.

Напомню, что в Углово похоронены военные летчики. Поисковики обнаружили 64 захоронения, также была проведена серьезная работа с архивами, в результате которой удалось восстановить практически все имена. Сам проект мемориала очень интересный – он включает в себя собственно памятник, траурные декоративные урны, художественное ограждение, набивные дорожки. Первый этап благоустройства воинского захоронения в Углово – это проведение мелиоративных работ. Завершить строительство мы планируем к 9 мая 2022 года.

Также хочу напомнить землякам, что в настоящее время ведется проектирование строительства Физкультурно

-оздоровительного комплекса с бассейном на территории поселения. Уже выбран и поставлен на кадастровый учет земельный участок, окончание проектных работ намечено на декабрь 2021 года. Стоимость проекта – 10 миллионов рублей. Кроме того, мы рассматриваем возможность строительства либо новой школы, либо пристройки к уже имеющемуся школьному зданию – земельный участок зарезервирован.

Что касается нашего многострадального долгостроя – детского сада на территории поселения, то могу здесь привести слова директора Единой службы заказчика Всеволожского района: процедура получения акта ввода в эксплуатацию должна состояться во втором квартале 2023 года. Сегодня ведется перепроектирование строительства, и уже в мае вся документация будет отправлена на государственную экспертизу.

«Детсадовская» очередь в поселении насчитывает порядка 200 человек, и для нас, конечно, это серьезная проблема, решение которой находится вне полномочий местной администрации. Как, впрочем, и вопрос транспортной доступности поселения, который я на разных уровнях поднимаю уже на протяжении десяти лет. Из-за постоянно собирающихся пробок на Дороге жизни наши жители испытывают огромные неудобства. Известно, что в настоящее время рассматривается возможность строительства северного транспортного обхода города Всеволожска и поселка Романовка, и нам хотелось бы, чтобы правительство

Ленобласти ускорило решение этой проблемы.

Впереди нас ожидает череда праздников – День Победы, юбилей Всеволожского района и 80-летие нашей Дороги жизни. В Романовском поселении подготовлено множество самых разнообразных культурных и патриотических мероприятий, посвященных прорыву блокады, памятным событиям Великой Отечественной войны, истории района и родного поселка. Работаем в тесной связке с нашей школой, с ветеранскими и молодежными объединениями.

– Нынешний, 2021 год объявлен губернатором Ленобласти «Годом чистой воды». Насколько проблема обеспечения жителей чистой питьевой водой актуальна для Романовского поселения?

– Надеюсь, что уже в этом году мы завершим работы над проектом реконструкции второй нитки водовода город Всеволожск – поселок Романовка – к настоящему времени они выполнены где-то на 85 процентов. Окончание реализации данного проекта намечено на 2021 год.

Здесь же хотелось бы сказать и о проблеме качества горячего водоснабжения – в ушедшем году мы установили шесть автоматизированных тепловых пунктов в многоквартирных жилых домах. В настоящее время разработано еще шесть проектов, сделано обращение в областной комитет по топливно-энергетическому комплексу на предмет получения субсидии, но ответ пока не получен.

– Наша беседа проходит в преддверии отмечаемого в России Дня местного самоуправления. Что вы, как «ветеран» управленческой деятельности, возглавляющий Романовское поселение вот уже 14 лет, считаете залогом успешной работы местной власти?

– Здесь я бы выделил три основных момента. Прежде всего, необходимо предоставлять муниципальным образованиям ту самостоятельность, которую они в силах «потянуть». Поясню: есть МО, у которых, по разным причинам, – ограниченный бюджет, отсутствие квалифицированных сотрудников и так далее, – нет возможности исполнять полномочия, предписанные федеральным законом. Но есть и такие, кому предписанные рамки полномочий просто тесны, и они готовы к большему. Таким образом, необходим индивидуальный подход к вопросу предоставления полномочий муниципалитетам. Я – за большую самостоятельность местной власти. Второй момент – это самодостаточность местного самоуправления. Сегодня, на мой взгляд, назрела необходимость пересмотра нормативов отчислений в «вышестоящие» бюджеты. Необходимо, чтобы средства, которые направляются в областной и федеральный бюджеты, в большей степени оставались «на местах».

Конечно, являясь, как и большинство муниципальных образований и района, и области, дотационным, Романовское поселение участвует во множестве региональных и федеральных программ, и основное пополнение бюджета происходит как раз за счет выделяемых средств на реализацию социально значимых проектов. Получается довольно громоздкая система перераспределения средств, работу которой, на мой взгляд, необходимо скорректировать в плане укрепления самодостаточности муниципалитетов.

И, наконец, то, что, собственно, и является самоуправлением, – вовлечение в активную общественную жизнь широких слоев населения. К настоящему времени на уровне регионального правительства приняты замечательные законы, направленные как раз на привлечение граждан к местному самоуправлению, – о старостах, молодежных и волонтерских формированиях, ветеранских организациях и многих других общественных объединениях. Нам необходимо развивать народные институты, уходить от формализма в этом деле, добиваться реальной работы.

Сегодня, к сожалению, общение с населением в значительной степени ведется через социальные сети – это примета времени. Я провожу очень много очных встреч с нашими жителями и всегда с огорчением замечаю, что на них приходит все меньше народу. Зато в сети Интернет бушуют страсти, негативные комментарии строчат люди, которые на встрече даже не были и, соответственно, не владеют вопросом. Разумеется, мы всегда оперативно отслеживаем информацию, появляющуюся в социальных сетях и касающуюся нашего поселения, но живое общение считаю гораздо более эффективным механизмом взаимодействия местных жителей с муниципальными властями.

– Сергей Владимирович, вы, в числе немногих руководителей муниципальных образований нашего района, совмещаете административное управление с руководством депутатским корпусом Романовского поселения. Как, на ваш взгляд, это сказывается на эффективности работы местной власти?

– Если очень кратко – то мне это помогает. Прежде всего – в плане ответственности за принятые решения, за выполненную работу. Администрация и совет депутатов не ссылаются и не кивают друг на друга, в равной степени отвечают за успехи и неудачи. С моей точки зрения, это главный посыл для повышения эффективности работы местного самоуправления.

Также я вижу положительный опыт соседей – и не только в районе и области, но и общаясь с коллегами из других регионов Российской Федерации, которые подают пример достойной работы и стремительного развития. Там, где закон позволяет совмещать руководство исполнительной и законодательной ветвями власти, работа ведется слаженно, между депутатами и администрацией практически не возникает разногласий, что благотворно сказывается на жизни людей.

Пользуясь случаем, я хотел бы поздравить коллег с Днем местного самоуправления, которое, по сути, является основой демократического общества. Условием для успешного решения каждодневных вопросов является открытость местных властей, их компетентность, умение представлять и защищать интересы граждан, а наш самый эффективный инструмент – это доверие людей. Желаю всем нам неиссякаемой энергии, оптимизма, профессиональных успехов и поддержки жителей района!

Также хочу поздравить всех жителей Всеволожского района с наступающим Днем Победы и пожелать им крепкого здоровья, мира, добра и семейного благополучия.

Беседовала Светлана Завадская

Фото Антона Ляпина из архива