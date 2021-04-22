Патриотический слет в «Молодежном» объединил ребят

Наступившая весна богата на различные слеты. На этой неделе в центре «Молодежный» прошел патриотический слет, который собрал вместе лидеров и руководителей молодежных общественных организаций Ленинградской области. С 17 по 19 апреля их ждала насыщенная и разнообразная программа.

К участию пригласили активистов, которые живут и работают на территории области. Среди них руководители региональных отделений федеральных организаций, лидеры различных движений и другая молодежь с активной жизненной позицией. Пообщаться с ребятами приехала и председатель комитета по молодежной политике Ленинградской области Марина Григорьева, которая выступила на торжественном открытии. Активисты смогли задать Марине Андреевне волнующие их вопросы.

За несколько дней гости слета успели поучаствовать в семинарах на темы «Россия и современные вызовы» и «Стратегия развития молодежных общественных организаций Ленинградской области», а также прошел тренинг, направленный на развитие лидерских качеств. Кроме того, молодых людей ждало психологическое тестирование на выявление сильных сторон личности, мастер-классы «Ораторское искусство» и «Работа в социальных сетях», а также семинар-практикум «Как оказать первую доврачебную медицинскую помощь при ЧС». Так что эти три дня получились очень насыщенными.

Екатерина Королева

Фото группы «ВКонтакте» «ГБУ ЛО «Центр «Молодежный»