Ленинградская панорама: Спрашивали? Отвечаем!

«В марте у нас в семье родился третий ребенок. Подскажите, пожалуйста, как получить удостоверение многодетной семьи?» – задает вопрос О. Семенова, г. Луга.

В комитете социальной защиты населения Ленинградской области разъяснили, что сейчас удостоверение многодетной семьи можно оформить в любом центре МФЦ. Причем заявителям фотографию для «корочки» сделают там же, бесплатно. В онлайн-формате заявление удобно подать на Госуслугах (gosuslugi.ru) или региональном портале (gu.lenobl.ru). Срок предоставления услуги – 12 рабочих дней.

Напоминаем, что создан юридически значимый реестр многодетных семей Ленобласти, и теперь для получения мер социальной поддержки предоставлять удостоверение не нужно.