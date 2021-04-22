В Кудрово открыли новый детский сад с бассейном

Сегодня, 22 апреля, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко принял участие в торжественном открытии детского сада в Кудрово. Построен объект по программе «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области».

Всего на строительство дошкольного учреждения было потрачено из федерального бюджета 231 млн 77 тыс. рублей, из областного бюджета – 116 млн 896 тыс. рублей, а из местного бюджета – 19 млн 130 тыс. рублей.

На сегодня выдано 295 направлений для детей от двух до семи лет. В новом здании дошкольного учреждения 16 групповых помещений, каждое из которых имеет игровую и спальную комнату, санузел, раздевалку и буфетную. Детсад оснащен пищеблоком полного цикла приготовления, медицинским блоком, музыкальным и физкультурным залами. Во дворе находятся прогулочное оборудование и игровые комплексы. Приятным сюрпризом для родителей и малышей стало наличие бассейна.

– Самое главное, чтобы в новых стенах всегда царили улыбки и детский смех, – выступил с напутственным словом Александр Дрозденко. – В добрый путь!

– Мы регулярно открываем детсады в Мурино, и жители города Кудрово сетуют, что у них такие торжественные мероприятия не проходят так часто, – отметил глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский. – Так вот, хочу отметить, что кудровские садики обычно рассчитаны на большее количество детей.

– Сегодня качество образования в Ленинградский области одно из самых лучших в России, – подчеркнула депутат Государственной Думы Светлана Журова. – Но нельзя забывать, что наших детей воспитывают талантливые педагоги – они вкладывают в них душу.

Ирэн Овсепян

Фото Антона Ляпина