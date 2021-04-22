Во Всеволожском районе открылся детсад, адаптированный для детей с ОВЗ

Новое дошкольное учреждение распахнуло свои двери сегодня, 22 апреля, в Янино. Это уникальный в своем роде детсад с современной доступной средой – здесь могут обучаться дети с ОВЗ.

В здании есть лифты, пандусы и другое необходимое оборудование. В профессиональной деятельности педагоги уже используют современные технологии обучения: дары Фребеля, блоки Дьенеша, палочки Воскобовича и элементы системы Монтессори.

– Детсад включен в региональную экспериментальную площадку, – говорит директор Янинского центра образования Анатолий Зюзин. – Здесь создана удобная и доступная среда для всех детей. Наша цель – минимизировать процент неподготовленных в школе деток.

В здании 9 групповых помещений, каждое из которых имеет игровую и спальную комнаты, санузел, раздевалку и буфетную. Также в детсаду есть пищеблок полного цикла приготовления, медицинский блок, музыкальный и физкультурный залы. Это третье структурное подразделение Янинского центра образования.

Как рассказал глава Всеволожского района Вячеслав Кондратьев, в прошлом году в районе открыли 12 новых объектов, рассчитанных на более две тысячи детей. В этом году планируется сдать в эксплуатацию 12 детсадов.

Отметим, что на сегодняшний день в Кудрово функционирует 14 дошкольных учреждений, а в Янино – три. Все они построены по разным программам финансирования.

Ирэн Овсепян

Фото Антона Ляпина