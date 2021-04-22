Во Всеволожском районе запустили проект по раздельному сбору мусора

21 апреля в микрорайоне Южный установили контейнеры для раздельного сбора мусора. В яркие баки будут складировать стекло и пластик. Всего в рамках проекта установят 21 контейнер в Южном и 21 – в микрорайоне Котово Поле.

Пилотный проект в начале апреля стартовал в Сланцах, Ивангороде, Кингисеппе и Луге. Сейчас к нему присоединился Всеволожский район. За это время на утилизацию было отправлено 17,2 тонны пластика и почти 70 тонн стекла.

– Вывозом отходов мы занимаемся с 2012 года, – говорит коммерческий директор компании «Экологист», участник проекта по внедрению раздельного сбора мусора в Ленинградской области Михаил Горбунов. – За последние годы культура раздельного сбора среди населения растет. Люди постепенно привыкают к сортировке. Такого не было пять-шесть лет назад. Раньше проблемой занимались экологические активисты. Сейчас ситуация круто изменилась. К проблеме подключился Единый региональный оператор. Что касается непосредственно нашего участия, то работа компании заключается в транспортировке ТКО от мусорной площадки на полигон. С переработчиками мы сотрудничаем в рамках доставки вторсырья – стекла и пластика на предприятия переработки.

Как отметил Михаил Горбунов, в основном отходы везут в Санкт-Петербург. А вот стекло – во Всеволожский район, в Новосаратовку.

– Думаю, что государство должно активнее принимать участие в субсидировании проектов утилизации отходов, – считает собеседник. – Сегодня «мусорный бизнес» скорее самоокупаемый, чем прибыльный. Для того чтобы найти крупицу «золота» в этой важной сфере, нужно повышать культуру быта у населения. Необходимо приучить сортировать отходы, и это задача как федеральных, так и местных властей. Еще одной важной поддержкой государства может стать субсидирование строительства заводов по переработке вторсырья. Это позволит решить вопрос с логистикой. Неудобно вывозить мусор в Петербург, тогда как можно организовать его переработку в своем районе. Только так отрасль станет прибыльной, а вопрос переработки мусора не будет таким актуальным, как сейчас.

Ирэн Овсепян

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