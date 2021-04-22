Более 80 танцоров из Всеволожского района приняли участие в фестивале «Феерия»

Прекрасному искусства танца был посвящен XIV районный фестиваль «Феерия» 21 апреля на сцене КДЦ «Южный». Детские танцевальные коллективы школ искусств показали, каких успехов в хореографии достигли под руководством своих педагогов.

Праздник начался с танцевальной композиции «Конфетная история» ансамбля современного танца «Грани» (рук. Ю. Гагарина). Ведущий фестиваля Юрий Федулов сообщил, что конкурс посвящен Международному дню танца, отмечаемому 29 апреля, а организован отделом культуры администрации Всеволожского района, Детской школой искусств им. М. И. Глинки и КДЦ «Южный».

Первыми на сцену пригласили самых маленьких и непосредственных танцоров. Танец для них пока не искусство, а игра, и самые главные выступления юных исполнителей еще впереди. Ярко освещенная сцена, зрители и аплодисменты – так и начинается путь к успеху.

«Феерия» радовала глаз костюмами, хорошей музыкой и удивляла названиями. Дети в постановках «Следы», «Птицы», «Полька с игрушкой», «Куклы», «Под дождем», «Смоленский гусачок», «Пчелки», «На палубе» – проносились по сцене в вихре танца.

Разные жанры представили на суд жюри увлеченные педагоги детских танцевальных коллективов: О. Самсоненко, Н. Марущак, С. Миронова (ДШИ им М.И. Глинки), К. Рогач (Щегловское отделение ДШИ пос. им. Морозова), Т. Бойко (Сертоловская ДШИ).

Они не ставят перед собой цель воспитать будущих артистов – открыть для детей чарующий мир танца, сделать жизнь мальчишек и девчонок яркой, увлекательной, развить их природное дарование – вот благородная задача любого педагога.

В конкурсе приняли участие 80 учеников трех детских школ искусств Всеволожского района. Мастерство участников оценивало жюри в следующем составе: Ирина Титова – заслуженный работник культуры, руководитель образцового коллектива «Радуга» (председатель), Ралиф Шакиров – президент Общероссийской Федерации искусств, Жанна Иванченко – заместитель директора по концертной работе ДШИ им. М.И. Глинки.

Назовем победителей.

В возрастной категории до 7 лет: коллектив «Грация», Сертоловская ДШИ (танец «Музыкальная шкатулка»»), преподаватель Бойко Т.В.

В возрастной категории 9–12 лет: Гран-при – коллектив «Вдохновение» ДШИ им. М.И. Глинки, структурное подразделение Южный («На палубе»), преподаватели Марущак Н.Л. и Самсоненко О.С. Диплом 1 степени: коллектив «Вдохновение», ДШИ им. М.И. Глинки, структурное подразделение Южный («Под дождем», «Смоленский гусачок»), преподаватели Самсоненко О.С., Марущак Н.Л.

В возрастной категории 13 лет и старше: диплом 1 степени – коллектив «Вдохновение», ДШИ им. М.И. Глинки, структурное подразделение Южный («Украинский казачок», «Улетай на крыльях ветра»), преподаватели Самсоненко О.С., Марущак Н.Л.

Ольга Лазарева

Фото Антона Ляпина