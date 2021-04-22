Александр Дрозденко представил ежегодный отчет перед Законодательным собранием

22 апреля глава 47-го региона Александр Дрозденко представил законодателям сводный доклад о результатах деятельности правительства Ленинградской области в 2020 году. Впервые данный отчет прошел в Гатчине, которая в марте была официально признана областной столицей.

В ходе выступления губернатор рассказал о социальном и экономическом развитии региона, отметив, что несмотря на сложности, вызванные пандемией коронавируса, регион сумел удержать высокие темпы. Так, за прошедший 2020 год Ленинградская область реализовала нацпроекты на 96,4%.

– Пандемия не отменила, а напротив еще больше выявила важность достижения национальных целей развития, – рассказал Александр Дрозденко. – В 2020 году в регионе выполнялись 11 нацпроектов, представленные в 53 региональных проектах. На их финансирование было направлено свыше 15,5 млрд рублей, что на 37% больше, чем в 2019 году. Несмотря на все трудности, мы смогли реализовать нацпроекты почти полностью.

Глава региона отметил, что больше всего средств было выделено на реализацию проектов «Жилье и городская среда» – 5,3 млрд рублей, «Демография» – 4,1 млрд рублей и «Здравоохранение» – 1,4 млрд рублей.

– Люди не будут жить там, где им плохо, – отметил Александр Юрьевич. – Регион остается миграционно-привлекательным, и с учетом миграционного притока численность населения за двенадцать месяцев увеличилась более чем на 17 тысяч человек и составила без малого 1 миллионов 900 тысяч человек.

Помимо ряда мер социальной поддержки, регион сосредотачивается на создании комфортных условий проживания. В Ленинградской области наблюдается тренд на снижение этажности застройки в городах и поселениях. В приоритете – доступность дошкольного и школьного образования. 47-й регион продолжает активно выкупать социальные объекты и стимулирует застройщиков к созданию жилых кварталов с готовой инфраструктурой.

Особенно актуальной для 2020 года стала тема здравоохранения. Большое внимание в регионе уделяется развитию цифровых сервисов. Тренд перехода на «цифру» сохранится и в 2021 году: в больницах должны быть доступны электронная запись к врачу, а также электронные медкарты и рецепты. В ходе отчета губернатор анонсировал масштабную диспансеризацию, которая будет проходить с 1 июля по 1 октября. К работе с населением подключат 48 передвижных амбулаторий.

Не менее важной стала тема ремонта и строительства дорог. На реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в прошлом году регион получил 2,3 млрд рублей.

– Состояние автомобильных дорог – индикатор экономики и социального самочувствия любого региона, – отметил Александр Дрозденко. – В прошлом году нами было реализовано сразу несколько важных проектов. Были начаты стройки, о которых говорили буквально десятилетиями.

Среди важных проектов губернатор напомнил в том числе и о завершении строительства развязки с КАД в западном Мурино. Рабочее движение по съездам было запущено осенью прошлого года. Сейчас во Всеволожском районе планируется расширить до четырех полос участок Колтушского шоссе от Янино до Суоранды. Во Всеволожске с опережением графика идет строительство виадука на Мельничном ручье.