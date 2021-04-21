Школа актива проведет дебаты для подростков Всеволожского района

После долгого затишья подростки наконец смогут встретиться и принять участие в дебатах. С 29 апреля по 1 мая ребят ждет обучающий семинар для социально-активных детей и подростков «Школа актива», который состоится в ДОЛ «Алые паруса».

Семинар пройдет в формате интеллектуальной игры «Дебаты». Юноши и девушки научатся выявлять проблемы, определять причины их появления, а также обсуждать способы решения и доносить до окружающих свою точку зрения. Эти умения пригодятся им в будущем.

Организаторами события выступают комитет общего и профессионального образования Ленинградской области, Центр «Ладога» и областное отделение Российского движения школьников. К участию приглашают ребят от 14 до 18 лет. Примечательно, что ждут здесь не только жителей Ленинградской области, но подростков из Санкт-Петербурга.

Темы дебатов пока не разглашают – их ребята узнают за 30 минут до раунда. Получается, что подготовиться заранее не выйдет и придется импровизировать. За эти три дня молодежь сможет не только поучаствовать в дебатах, но и узнать множество полезного на обучающем воркшопе. Победители и лучшие спикеры смогут войти в команду по дебатам Ленинградской области, а все остальные – обучиться искусству доказывать свою точку зрения.

Екатерина Королева

Фото группы «ВКонтакте» «РДШ | Ленинградская область»