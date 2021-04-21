О пожарном деле рассказали колтушским школьникам

В преддверии Дня пожарной охраны Российской Федерации, который страна отпразднует 30 апреля, сотрудники Отдела надзорной деятельности и профилактической работы (ОНДиПР) Всеволожского района подготовили цикл бесед на тему пожарной безопасности.

Во вторник, 20 апреля, в шестых классах Колтушской школы им. академика И.П. Павлова прошел открытый урок, посвященный культуре безопасного поведения в повседневной жизни. На тематическом занятии ребятам также рассказали об истории возникновения пожарной охраны в России, которой в этом году исполняется 372 года, и о героях-пожарных – наших земляках.

Цель проведения таких уроков – пропаганда пожарной безопасности среди подрастающего поколение, воспитание в детях чувства патриотизма и популяризация профессии пожарного и спасателя. Инспекторы ОНДиПР отмечают, что школьники с интересом воспринимают информацию, задают много вопросов.

Светлана Завадская