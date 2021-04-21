Ленинградская панорама: «История ближе, чем кажется»

Дмитрий Поштаренко, руководитель группы «Невский баталист», автор трехмерных исторических панорам, лауреат премии Президента РФ за 2020 год в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества – об актуальных формах патриотического воспитания.

Я вырос в Шлиссельбурге – городке, где Нева вытекает из Ладожского озера. Река, озеро, Невский «пятачок», где была прорвана блокада, – в этих местах зародился мой интерес к военной истории, поисковому движению. Именно здесь в возрасте пяти лет я обнаружил первые артефакты времен войны.

Когда стал всерьез заниматься военной археологией, столкнулся со множеством реальных историй жизни и подвига. Оказалось, что потомки защитников Родины живут рядом, что история вокруг нас, она гораздо ближе, чем кажется. Нельзя было не поделиться с людьми этими находками, этим знанием… А еще сильный толчок мне дал фестиваль реконструкторов, который однажды состоялся в нашем городе.

Сегодня, размышляя о формах работы с молодежью, я на первое место выдвигаю живое общение, встречи ребят с интересными личностями. И конечно, нужно приводить детей и подростков в военно-исторические музеи. Для них это станет импульсом к изучению истории своей семьи.

Сколько себя помню, всегда было желание сделать экспозиции более интересными для посетителей. Постепенно родилась идея трехмерных панорам, совмещающих несколько жанров, создающих эффект погружения, и мы с друзьями начали воплощать ее в жизнь. Сначала были небольшие выставки в Кировском районе. За 7 лет команда «Невского баталиста» реализовала 17 проектов в России – от Калининграда до Сахалина – и в Беларуси.

Планы у нас большие. Нужно подкорректировать панораму «Прорыв» в Кировске, записать аудиогиды, поработать со светом. Мне очень интересна морская и авиационная темы. Возможно, сделаем выставку на родине русской авиации – в Гатчине. Здорово, что нас поддерживает губернатор Александр Дрозденко. Мы обсуждали с ним перспективы и нашли понимание.