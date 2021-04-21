День местного самоуправления во Всеволожском районе отметили наградами

Торжественная церемония награждения работников местного самоуправления МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО состоялась в связи с профессиональной датой, которая отмечается 21 апреля. День местного самоуправления учрежден в Российской Федерации Указом Президента РФ в 2012 году и в этом году празднуется уже в девятый раз.

Награждаемых работников администраций муниципальных образований района тепло поздравили, вручили букеты цветов и подарки глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский и глава МО «Город Всеволожск» Станислав Богдевич.

Благодарность Губернатора Ленинградской области получила Борисова Анна Александровна – главный специалист – юрист Совета депутатов МО «Город Всеволожск».

Почётной грамотой Совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области отметили: Белову Ольгу Ивановну – ведущего специалиста отдела по работе с обращениями и делопроизводству администрации МО «Всеволожский муниципальный район»,

Мищанчук Татьяну Алексеевну – главного специалиста отдела по работе с обращениями и делопроизводству администрации МО «Всеволожский муниципальный район»,

Петрову Марину Евгеньевну – ведущего специалиста отдела по организационной работе и взаимодействию с органами государственной власти и МСУ администрации МО «Всеволожский муниципальный район»,

Чагусову Татьяну Александровну – заместителя главы администрации МО «Щегловское сельское поселение».

Почётной грамотой Главы администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области награждены:

Зыбин Александр Юрьевич – заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и безопасности МО «Колтушское сельское поселение»,

Ломашевская Светлана Геннадьевна – заместитель главы администрации по общим вопросам МО «Бугровское сельское поселение»,

Павлова Елена Александровна – главный специалист по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации МО «Романовское сельское поселение»,

Попова Марина Васильевна – старший инспектор отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации МО «Всеволожский муниципальный район»,

Тарасова Юлия Сергеевна – главный специалист по организационным и общим вопросам администрации МО «Морозовское сельское поселение»,

Трошин Александр Иванович – глава администрации МО «Дубровское городское поселение»,

Ходько Юрий Алексеевич – глава администрации МО Сертолово.

Благодарность Главы администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области объявлена:

Бушмановой Ольге Викторовне – начальнику сектора информационного обеспечения градостроительной деятельности Управления архитектуры и градостроительства администрации МО «Всеволожский муниципальный район»,

Даурцевой Екатерине Владимировне – ведущему специалисту отдела развития коммунальной инфраструктуры и ценообразования Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО «Всеволожский муниципальный район»,

Лапину Алексею Викторовичу – главному специалисту по безопасности и чрезвычайным ситуациям администрации МО «Куйвозовское сельское поселение»,

Петухову Евгению Юрьевичу – главному специалисту – контрактному управляющему отдела муниципального заказа администрации МО «Всеволожский муниципальный район»,

Снетковой Татьяне Вениаминовне – ведущему специалисту сектора муниципального имущества и землепользования администрации МО «Лесколовское сельское поселение»,

Хвастунову Александру Борисовичу – главному специалисту отдела землеустройства администрации МО «Юкковское сельское поселение».

Фото Антона Ляпина