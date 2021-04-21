Березовый сок, театр и фримаркет: как пройдут выходные во Всеволожском районе

Последние выходные апреля обещают быть насыщенными. Жителей и гостей Всеволожского района ждут финальный аккорд театральной весны, празднование юбилея Кузьмоловского Дома культуры и самобытный фестиваль «Березовый сок».

В субботу, 24 апреля, в 16.00 на сцене Всеволожского ЦКД состоится закрытие театрального фестиваля «Всеволожская весна». Главное культурное событие района завершит творческий вечер народного артиста России, актера театра и кино Игоря Скляра. Выдача пригласительных билетов осуществляется на кассе Всеволожского ЦКД (Колтушское шоссе д. 110) в будние дни с 14.00 до 19.00.

24 апреля в 12.00 всех желающих ждут на районном фестивале «Березовый сок». Гостей весеннего праздника ждет погружение в удивительную атмосферу русской песни и пляски, полевая кухня и мастер-классы. Испить березового сока можно будет в парке «Невский» поселка Дубровка.

Также в эту субботу, 24 апреля, в 16.00 на сцене Кузьмоловского ДК пройдет «Карнавальный вечер». Яркой праздничной программой, танцами и мастер-классами Дом культуры отметит свой 60-летний юбилей. Калейдоскоп веселья и красочных эмоций обеспечен!

В воскресенье, 25 апреля, в 13.00 Культурно-досуговый центр «Токсово» (д. Рапполово, ул. Овражная, д. 21А) проводит бесплатную ярмарку. Фримаркет – это бесплатный рынок, куда все желающие могут принести ненужные, но хорошие и интересные вещи. На этой ярмарке торговля запрещена – все вещи бесплатные, при этом любой может забрать то, что ему нужно.

25 апреля с 11.30 до 13.00 будут проходить «Веселые эстафеты. Флорбол». Ребят приглашают принять участие в азартном спортивном соревновании на свежем воздухе. Мероприятие пройдет на спортивной площадке улицы Аэропортовской, д. 1.

Напомним, что также в эту субботу, 24 апреля, во Всеволожском районе запланированы масштабные субботники. Навести порядок в своем дворе может любой желающий. Подробности о местах сбора и инвентаре уточняйте в местных муниципалитетах.

Фото из архива «В.в.»