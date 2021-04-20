Школьники «слетелись» в «Молодежный»

Слет активистов Российского движения школьников, а также слет Парламента старшеклассников проходили с 13 по 15 апреля в центре «Молодежный».

Собраться большой компанией удалось впервые за долгие месяцы: ранее школа актива и сессии проходили в онлайн-формате. Основной упор был сделан на обучение. Подростки узнали много полезного: как грамотно сделать самопрезентацию, не волноваться во время публичного выступления и – главное – как стать настоящими лидерами и повести за собой сверстников. Ребятам рассказали, как написать интересный пост и снять запоминающийся видеоролик о событии. Эти навыки помогут создавать контент для групп детских общественных объединений.

Каждое утро начиналось с зарядки, позволяющей настроиться на продуктивный день. Об отдыхе тоже не забыли. В первый вечер слета подростки собрались у костра, чтобы исполнить любимые песни под гитару и проникнуться настроением единства. По вечерам ребят объединяло «Вечернее дело». Благодаря слету ребята узнали больше о тайм-менеджменте, создании презентаций и ведении групп «ВКонтакте», смогли улучшить свои лидерские навыки, а также нашли новых знакомых.

Екатерина Королева

Фото Антона Ляпина