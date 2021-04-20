Состоялись VII Токсовские чтения, посвященные 70-летию поэта Анатолия Иванена

В Литературной гостиной Токсовского центра образования 16 апреля царила необыкновенно теплая атмосфера, ведь о поэте рассказывали люди, которые хорошо знали и понимали Иванена, и стихи его звучали в этот день как-то особенно проникновенно.

Чтения начались с приветственного слова директора школы Н.Г. Никандровой и с награждения участников поэтического и художественного конкурсов, приуроченных к юбилею поэта-земляка. Замечательные иллюстрации детей к стихам Иванена составили целую экспозицию.

Т.И. Бардак, зав. школьной библиотекой, в своем вступительном слове напомнила, что Анатолий Иванен был учеником Токсовской школы, а его дар первой заметила А.И. Харченко, учитель литературы и русского языка, которой летом исполнится 103 года.

Волнующая и очень трогательная литературно-музыкальная композиция на стихи Иванена прозвучала в исполнении мальчиков-старшеклассников.

Текст выступления родной сестры поэта, В.А. Подуловой, прочла Е.А. Корчинская, литератор, член Петровской академии наук и искусств. Ее воспоминания о детстве и юности брата дополнили своими выступлениями молодые представители семьи. Двоюродный внук и внучатый племянник Иванена живут в Финляндии, но родной язык не забывают. Крестный сын поэта – Александр – дал яркую характеристику личности поэта, который, несмотря на ингерманландское происхождение, был истинно русским по своему духу человеком.

Воспоминания Г. Китаевой «Мой одноклассник Анатолий Иванен» прочла ученица 11 класса Кристина Ициксон. «Ему простятся все грехи» — так звучала тема выступления Г.Н. Михайловой, координатора комиссии по литературному наследию А. Иванена. О своем восприятии личности и творчества поэта рассказал В.И. Кудрявцев, краевед, член Союза писателей СПб и Ленинградской области, почетный гражданин п. Токсово.

В программе Чтений прозвучали также выступления Т. Лапшиной, члена ЛИТО «Царскосельская лира»; поэта-переводчика, литературоведа, члена Союза писателей России И.А. Сергеевой; критика, издателя, члена Союза писателей СПБ и Ленобласти М. Швеца и С.Т. Алексеенко.

Ярким заключительным аккордом встречи стало выступление известного поэта В.И. Шемшученко.

По итогам Токсовских чтений, посвященных Анатолию Иванену, будет опубликован сборник. Уже седьмой по счёту. Материалы этих изданий поистине бесценны, и родиться они могли только в креативной токсовской среде.

Нина Устичева