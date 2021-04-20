Прокуратура примет жалобы от дольщиков ЖК «Чистый ручей»

Всеволожский городской прокурор Игорь Грищук 21 апреля проведет личный прием граждан – участников долевого строительства ЖК «Чистый ручей», возводимого ООО «Петрострой».

Заявителям рекомендуется заранее подготовить письменные заявления, содержащие сведения, необходимые для рассмотрения обращений, копии обжалуемых ответов и решений.

В целях оптимизации проводимого мероприятия гражданам, состоящим в инициативных группах дольщиков указанного жилого комплекса, рекомендуется подготавливать коллективные обращения, которые необходимо подавать через представителей (не более 2–3 человек).

Прием граждан будет осуществляться с 16.00 до 20.00 по адресу: г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, каб. № 1. При себе необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность.