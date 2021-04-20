Новобранцы Всеволожского района отправились к месту прохождения воинской службы

Солнечным утром 20 апреля у здания Военного комиссариата в микрорайоне Южный было многолюдно. Здесь собрались родные и близкие 15 призывников, которые в этот день в составе «первой отправки» убывали на сборный призывной пункт Ленинградской области.

Оттуда их после медицинского обследования направят для прохождения службы в воинские части Западного военного округа. Военный комиссар Всеволожского района подполковник Николай Александров сообщил, что всего в этом году по плану призыва надлежит призвать более 200 молодых людей и выразил сожаление, что в настоящее время нет возможности осуществить отправку призывников в торжественной обстановке.

Владимир Шемшученко