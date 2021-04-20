О газете Контакты Для рекламодателей

Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Новобранцы Всеволожского района отправились к месту прохождения воинской службы

0 Комментариев ,

Солнечным утром 20 апреля у здания Военного комиссариата в микрорайоне Южный было многолюдно. Здесь собрались родные и близкие 15 призывников, которые в этот день в составе «первой отправки» убывали на сборный призывной пункт Ленинградской области.

Оттуда их после медицинского обследования направят для прохождения службы в воинские части Западного военного округа. Военный комиссар Всеволожского района подполковник Николай Александров сообщил, что всего в этом году по плану призыва надлежит призвать более 200 молодых людей и выразил сожаление, что в настоящее время нет возможности осуществить отправку призывников в торжественной обстановке.

Владимир Шемшученко

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

  1. Сорок лет на службе Отечеству
  2. «Курский соловей» последнего военного призыва
  3. Военкомат Всеволожского района отвечает на вопросы
  4. Тренер по «подвохам»

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

code