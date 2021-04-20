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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

На турнире Всеволожского района по мини-футболу победила команда ингерманландских финнов

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Команда «Ингрия» стала обладателем Кубка межнационального чемпионата по мини-футболу Всеволожского района. На турнире «Вместе мы – Россия!» она обыграла соперников дагестанской команды «Сивух».

Состязание во Всеволожском районе стало уже традиционным и проходило в пятый раз. С каждым годом соревнования становятся все популярней. Любителей этого вида спорта принимал физкультурно-оздоровительный комплекс «Норус» в Сертолово. В состязании участвовали пять команд. Среди них – сборные общин и фондов Дагестана, Белоруссии, Молдовы, Башкирии и ингерманландских финнов.

– Такие мероприятия не только пропагандируют здоровый образ жизни, но и продвигают идеи дружбы и единства, – говорит главный специалист отдела по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям Виктория Айзенштадт. – Любой матч заканчивается дружественным рукопожатием. Это, можно сказать, язык спорта, на котором разговаривают команды.

На матче «Ингрия» показала хорошую сплоченную игру и стала обладателем Золотого кубка межнационального турнира.

Ирэн Овсепян

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