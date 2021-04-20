Ленобласть выкупит 68 частных участков для расширения Колтушского шоссе

На участке дороги от КАДа до Колтушей идет подготовка к реконструкции. В ходе работ участок Колтушского шоссе от Янино до Суоранды расширят до четырех полос, обустроят тротуарами и автобусными остановками с подъездными карманами, а также установят современное освещение.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, сейчас рабочие заняты переустройством инженерных сетей и подготовкой участка к реконструкции. Для развертывания фронта работ в государственную собственность полностью или частично будут выкуплены 68 частных участков и 7 объектов капитального строительства.

Напомним, что данный участок является одной из основных транспортных артерий Всеволожского района, соединяющей города и поселки. Контракт на реконструкцию дороги был заключен «Ленавтодором» осенью прошлого года. Срок сдачи объекта рассчитан на лето 2024 года.