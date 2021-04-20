Ленинградская панорама: выбрасываем осознанно

Первый в этом году пресс-клуб губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко был посвящен реформе обращения с отходами.

В «зеленой» зоне

К 2024 году область должна полностью наладить раздельный сбор и переработку мусора. Внедряется культурное обращение с отходами, контролируемый вывоз (сделаны первые шаги по созданию экономики замкнутого цикла), технология получения вторсырья. Захоранивать отходы на полигонах привычным образом, сжигать мусор станет невозможным, свалки уйдут в историю.

Как решаются эти задачи, обсудили вместе с областными журналистами губернатор Александр Дрозденко, глава комитета по обращению с отходами Алексей Пименов и гендиректор регионального оператора Антон Бучнев.

Начали с позитива: Ленобласть опережает большинство российских регионов в реализации мусорной реформы. Иными словами, находится в «зеленой» зоне. Вместо множества компаний, бесконтрольно собиравших мусор, работает единый региональный оператор. Он обслуживает более 14,5 тыс. контейнерных площадок, 740 тыс. квартир в МКД и 230 тыс. ИЖС.

– За два года мы навели порядок в обороте отходов на территории области. Наш оператор следит, как, в каком районе и деревне собирается мусор и куда его вывозят, – отметил Александр Дрозденко. – Мы понимаем логистику и состав всех отходов, которые собираем. Знаем всех, кто занимается перевозками по белой технологии, они включены в систему ГЛОНАСС.

Сначала – города

Сейчас баки под раздельный сбор мусора установлены по 106 адресам в количестве 239 штук. Проект стартовал на территории Кингисеппа и Ивангорода, в январе подключилась Луга, в феврале – Сланцы.

Раздельный сбор отходов внедряют сначала в кварталах многоквартирных домов. Сельскую местность охватят позже. Это позволит избежать чрезмерных расходов на обслуживание созданной инфраструктуры раздельного сбора.

В городской застройке выше плотность населения и не так велик разброс по территории, как в деревнях. А значит, выше окупаемость проекта. Избежав глубоко убыточной работы оператора, не придется возлагать чрезмерную экономическую нагрузку на бюджет или граждан.

По карману

Кстати, о затратах. Новый подход требует больших вложений. Требуются деньги и на закупку контейнеров, на их обслуживание и транспортировку. Но власти обещают, что эти расходы не лягут на жильцов и не вызовут изменения тарифов. Будут субсидии на федеральном и региональном уровнях. От людей потребуется лишь гражданская сознательность и готовность аккуратно раскладывать отходы по контейнерам.

В расходах на реформу есть свои нюансы. Так, сбор от частных домов обходится дороже вывоза с общих площадок. Антон Бучнев пояснил, что при обслуживании индивидуальных контейнеров требуется больше машин и водителей. Но есть взаимоприемлемое решение: начислять не по количеству жильцов, а на домовладение. Тогда эта дополнительная услуга будет семьям по карману.

Губернатор рассказал о раздельном сборе мусора в своей семье. Быстрее всех эту культуру освоила жена Ирина, она всех домочадцев приучала к порядку. «Тяжело было недели две-три, а потом привыкли выбрасывать мусор, не смешивая и не путая контейнеры», – поделился Александр Дрозденко.

Нет «закопушкам»!

Через три года мусороперерабатывающие предприятия должны принимать весь объем отходов, производящихся в Ленобласти. Первый высокотехнологичный экотехнопарк появится в Кингисеппском районе, в промзоне «Фосфорит». Использование современных технологий позволит обрабатывать до 70% отходов из возможных 300 тыс. тонн в год.

Передовые предприятия занимаются переработкой шин, стеклобоя, картона и пластика. Во Всеволожском районе запущен первый завод переработки стекла, он может пустить в повторный оборот почти половину бутылок, выброшенных в Петербурге и Ленобласти.

В этом году, по словам Антона Бучнева, единый региональный оператор закупит от 920 до 1000 контейнеров для раздельного сбора.

Адреса площадок определяли с помощью местных экоактивистов, «подгоняя» будущую расстановку для максимального охвата и для удобства жителей. Губернатор одобрительно отозвался о примере колтушских активистов, которые не только критикуют, но и предлагают полезные решения. Экосоветы в районах и правительстве будут работать с участием представителей общественности.

При этом глава области отметил, что сейчас одна из важнейших задач – «ликвидировать все незаконные свалки-закопушки». «Делать накопительные площадки мы не позволим», – подчеркнул Александр Дрозденко.

Дмитрий Полянский

387 контейнерных площадок будет оборудовано в 2021 году